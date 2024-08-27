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Картофельные ньоки на завтрак — рецепт всего из 3-х ингредиентов

27 августа 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Картофельные ньоки на завтрак из 3-х ингредиентов – пошаговый рецепт
Картофельные ньоки. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Картофельные ньоки на завтрак — это быстрый и простой рецепт, который требует всего трех ингредиентов. Нежные и легкие ньоки станут прекрасной альтернативой привычным утренним блюдам, даря вашей семье сытное и вкусное начало дня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 3 больших картофеля;
  • 300 г муки;
  • соль;
  • 2 яичных желтка.

Способ приготовления

Возьмите 3 больших или 6 средних картофелин, нарежьте их небольшими кубиками, поместите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. Варите картофель на среднем огне до готовности, примерно 15-20 минут. На этом этапе картофель не солите. Готовый картофель сразу выложите на отдельную тарелку и дайте ей остыть 8-10 минут.

что приготовить из картофеля на завтрак
Вареный картофель. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Пока варится картофель, подготовьте 2 яйца, отделите желтки от белков. Желтки будут добавлены в картофель. Когда картофель остынет, посолите его по вкусу и тщательно растолчите. Добавьте 2 желтка и хорошо перемешайте картофель с желтками.

картофельные ньоки на завтрак
Картофельная мука. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Постепенно добавьте 300 г муки и замесите тесто для ньоки. Рекомендуется добавлять муку по частям, так как ее количество может зависеть от количества отварного картофеля. Сначала вымешайте тесто в тарелке, затем выложите его на стол, добавьте остатки муки и продолжайте вымешивать. Тесто для ньоки нужно вымешивать примерно 10 минут, пока оно не перестанет прилипать к рукам.

простой рецепт картофельных ньоки на завтрак
Картофельное тесто. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

После этого разделите тесто на 4 равные части и из каждой сформируйте колбаску. Нарежьте колбаски на небольшие кусочки, примерно 1 см в ширину. Каждую ньоку слегка придавите сверху вилкой. Перейдите к варке ньоки. Когда вода закипит, добавьте ньоки, перемешайте, чтобы они не прилипли ко дну кастрюли и варите на среднем огне в течение 10 минут. Не забудьте посолить воду.

простой рецепт картофельных ньоки
Картофельные ньоки. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Готовые ньоки снимите с огня, выложите на тарелку, добавьте немного сливочного масла и по желанию посыпьте свежим укропом. Подавайте со сметаной.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

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