Картофельные ньоки на завтрак из 3-х ингредиентов – пошаговый рецепт

Картофельные ньоки. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Картофельные ньоки на завтрак — это быстрый и простой рецепт, который требует всего трех ингредиентов. Нежные и легкие ньоки станут прекрасной альтернативой привычным утренним блюдам, даря вашей семье сытное и вкусное начало дня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Читайте также:

Вам понадобится:

3 больших картофеля;

300 г муки;

соль;

2 яичных желтка.

Способ приготовления

Возьмите 3 больших или 6 средних картофелин, нарежьте их небольшими кубиками, поместите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. Варите картофель на среднем огне до готовности, примерно 15-20 минут. На этом этапе картофель не солите. Готовый картофель сразу выложите на отдельную тарелку и дайте ей остыть 8-10 минут.

Вареный картофель. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Пока варится картофель, подготовьте 2 яйца, отделите желтки от белков. Желтки будут добавлены в картофель. Когда картофель остынет, посолите его по вкусу и тщательно растолчите. Добавьте 2 желтка и хорошо перемешайте картофель с желтками.

Картофельная мука. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Постепенно добавьте 300 г муки и замесите тесто для ньоки. Рекомендуется добавлять муку по частям, так как ее количество может зависеть от количества отварного картофеля. Сначала вымешайте тесто в тарелке, затем выложите его на стол, добавьте остатки муки и продолжайте вымешивать. Тесто для ньоки нужно вымешивать примерно 10 минут, пока оно не перестанет прилипать к рукам.

Картофельное тесто. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

После этого разделите тесто на 4 равные части и из каждой сформируйте колбаску. Нарежьте колбаски на небольшие кусочки, примерно 1 см в ширину. Каждую ньоку слегка придавите сверху вилкой. Перейдите к варке ньоки. Когда вода закипит, добавьте ньоки, перемешайте, чтобы они не прилипли ко дну кастрюли и варите на среднем огне в течение 10 минут. Не забудьте посолить воду.

Картофельные ньоки. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Готовые ньоки снимите с огня, выложите на тарелку, добавьте немного сливочного масла и по желанию посыпьте свежим укропом. Подавайте со сметаной.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.