Італійський сніданок з картоплею — простий рецепт, який варто спробувати

Картопляний сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

В Італії картоплю часто готують не лише як гарнір, а й як повноцінну страву на сніданок. Це ніжний, ароматний і дуже ситний варіант, який швидко готується і не потребує складних інгредієнтів. Дізнайтеся, як приготувати цей італійський сніданок із картоплі, який у нас майже ніхто не робить, а даремно.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт.;

картопля — 900 г;

сир твердий — 250 г;

сіль, перець — за смаком;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Очистити та нарізати цибулю півкільцями. Розігріти сковороду з олією, обсмажити цибулю до прозорості, перекласти на тарілку й залишити охолоджуватись.

Смажена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Очистити картоплю, відварити у підсоленій воді до готовності, охолодити. Натерти на тертці та викласти у сковороду з розігрітою олією. Приправити сіллю й перцем, обсмажувати кілька хвилин, постійно помішуючи.

Натерта картопля. Фото: gospodynka.com.ua

Додати смажену цибулю, обсмажувати ще кілька хвилин, помішуючи. Всипати натертий твердий сир, перемішати й продовжити готувати ще кілька хвилин.

Приготування сніданка. Фото: gospodynka.com.ua

Розрівняти масу лопаткою, обсмажувати на слабкому вогні з кожного боку до золотистої скоринки, приблизно 6-7 хвилин. Подавати гарячим.

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