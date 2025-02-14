Італійський сніданок з картоплею — простий рецепт, який варто спробувати

Картопляний сніданок з Італії — у нас так не готують, а даремно
В Італії картоплю часто готують не лише як гарнір, а й як повноцінну страву на сніданок. Це ніжний, ароматний і дуже ситний варіант, який швидко готується і не потребує складних інгредієнтів. Дізнайтеся, як приготувати цей італійський сніданок із картоплі, який у нас майже ніхто не робить, а даремно.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- цибуля — 1 шт.;
- картопля — 900 г;
- сир твердий — 250 г;
- сіль, перець — за смаком;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
Очистити та нарізати цибулю півкільцями. Розігріти сковороду з олією, обсмажити цибулю до прозорості, перекласти на тарілку й залишити охолоджуватись.
Очистити картоплю, відварити у підсоленій воді до готовності, охолодити. Натерти на тертці та викласти у сковороду з розігрітою олією. Приправити сіллю й перцем, обсмажувати кілька хвилин, постійно помішуючи.
Додати смажену цибулю, обсмажувати ще кілька хвилин, помішуючи. Всипати натертий твердий сир, перемішати й продовжити готувати ще кілька хвилин.
Розрівняти масу лопаткою, обсмажувати на слабкому вогні з кожного боку до золотистої скоринки, приблизно 6-7 хвилин. Подавати гарячим.
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