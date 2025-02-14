Итальянский завтрак с картофелем — простой рецепт, который стоит попробовать

Картофельный завтрак из Италии — у нас так не готовят, а зря
В Италии картофель часто готовят не только как гарнир, но и как полноценное блюдо на завтрак. Это нежный, ароматный и очень сытный вариант, который быстро готовится и не требует сложных ингредиентов. Узнайте, как приготовить этот итальянский завтрак из картофеля, который у нас почти никто не делает, а зря.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- лук — 1 шт.;
- картофель — 900 г;
- сыр твердый — 250 г;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — для обжаривания.
Способ приготовления
Очистить и нарезать лук полукольцами. Разогреть сковороду с маслом, обжарить лук до прозрачности, переложить на тарелку и оставить охлаждаться.
Очистить картофель, отварить в подсоленной воде до готовности, охладить. Натереть на терке и выложить в сковороду с разогретым маслом. Приправить солью и перцем, обжаривать несколько минут, постоянно помешивая.
Добавить жареный лук, обжаривать еще несколько минут, помешивая. Всыпать натертый твердый сыр, перемешать и продолжить готовить еще несколько минут.
Разровнять массу лопаткой, обжаривать на слабом огне с каждой стороны до золотистой корочки, примерно 6-7 минут. Подавать горячим.
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