Картопляно-сирні кульки — рецепт ідеальної закуски

Картопляно-сирні кульки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Шукаєте ідею для швидкої, але надзвичайно смачної закуски? Картопляно-сирні кульки — це той рецепт, який підходить для будь-яких посиденьок. Простота приготування, ніжна текстура і апетитний аромат зроблять їх улюбленою стравою гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

картопля — 300 г;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст.л.;

твердий сир — 100 г + 50 г;

зелень;

яйце — 1 шт.;

часник — 1 зубок;

італійські трави;

кукурудзяні пластівці.

Спосіб приготування

Зварити картоплю і перем’яти її у пюре. Додати натертий твердий сир, кукурудзяний крохмаль, зелень, сіль та перець. Ретельно перемішати.

Картопляне пюре. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Взяти трохи картоплі, всередину покласти шматочок сиру і мокрими руками сформувати кульки. Збити яйце, додати часнику та італійських трав.

Картопляне пюре та спеції. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Кульку обваляти у яйці, а тоді обкачати у кукурудзяних пластівцях. Готувати у розігрітій олії близько 5-6 хвилин.

Приготування картопляної закуски. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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