Картопляно-сирні кульки — рецепт ідеальної закуски

Картопляно-сирні кульки — рецепт швидкої закуски для посиденьок
Шукаєте ідею для швидкої, але надзвичайно смачної закуски? Картопляно-сирні кульки — це той рецепт, який підходить для будь-яких посиденьок. Простота приготування, ніжна текстура і апетитний аромат зроблять їх улюбленою стравою гостей.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- картопля — 300 г;
- кукурудзяний крохмаль — 2 ст.л.;
- твердий сир — 100 г + 50 г;
- зелень;
- яйце — 1 шт.;
- часник — 1 зубок;
- італійські трави;
- кукурудзяні пластівці.
Спосіб приготування
Зварити картоплю і перем’яти її у пюре. Додати натертий твердий сир, кукурудзяний крохмаль, зелень, сіль та перець. Ретельно перемішати.
Взяти трохи картоплі, всередину покласти шматочок сиру і мокрими руками сформувати кульки. Збити яйце, додати часнику та італійських трав.
Кульку обваляти у яйці, а тоді обкачати у кукурудзяних пластівцях. Готувати у розігрітій олії близько 5-6 хвилин.
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