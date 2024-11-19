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Картопляно-сирні кульки — рецепт швидкої закуски для посиденьок

19 листопада 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Картопляно-сирні кульки — рецепт ідеальної закуски
Картопляно-сирні кульки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте ідею для швидкої, але надзвичайно смачної закуски? Картопляно-сирні кульки — це той рецепт, який підходить для будь-яких посиденьок. Простота приготування, ніжна текстура і апетитний аромат зроблять їх улюбленою стравою гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • картопля — 300 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 2 ст.л.;
  • твердий сир — 100 г + 50 г;
  • зелень;
  • яйце — 1 шт.;
  • часник — 1 зубок;
  • італійські трави;
  • кукурудзяні пластівці. 

Спосіб приготування 

Зварити картоплю і перем’яти її у пюре. Додати натертий твердий сир, кукурудзяний крохмаль, зелень, сіль та перець. Ретельно перемішати.

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Картопляне пюре. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Взяти трохи картоплі, всередину покласти шматочок сиру і мокрими руками сформувати кульки. Збити яйце, додати часнику та італійських трав.

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Картопляне пюре та спеції. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Кульку обваляти у яйці, а тоді обкачати у кукурудзяних пластівцях. Готувати у розігрітій олії близько 5-6 хвилин. 

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Приготування картопляної закуски. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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06:10 Як записатися на прийом до ПФУ — покрокова інструкція

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