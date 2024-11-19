Картофельно-творожные шарики — рецепт идеальной закуски

Картофельно-творожные шарики. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ищете идею для быстрой, но необыкновенно вкусной закуски? Картофельно-сырные шарики — это тот рецепт, который подходит для любых посиделок. Простота приготовления, нежная текстура и аппетитный аромат сделают их любимым блюдом гостей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

картофель — 300 г;

кукурузный крахмал — 2 ст.л.;

твердый сыр — 100 г + 50 г;

зелень;

яйцо — 1 шт.;

чеснок — 1 зубок;

итальянские травы;

кукурузные хлопья.

Способ приготовления

Сварить картофель и перемять его в пюре. Добавить натертый сыр, кукурузный крахмал, зелень, соль и перец. Тщательно перемешать

Картофельное пюре. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Взять немного картофеля, внутрь положить кусочек сыра и мокрыми руками сформировать шарики. Взбить яйцо, добавить чеснок и итальянские травы.

Картофельное пюре и специи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Шарик обвалять в яйце, а затем обвалять в кукурузных хлопьях. Готовить в разогретом масле около 5-6 минут.

Приготовление картофельной закуски. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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