Картофельно-творожные шарики — рецепт идеальной закуски

Картофельно-сырные шарики — рецепт быстрой закуски для посиделок
Ищете идею для быстрой, но необыкновенно вкусной закуски? Картофельно-сырные шарики — это тот рецепт, который подходит для любых посиделок. Простота приготовления, нежная текстура и аппетитный аромат сделают их любимым блюдом гостей.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- картофель — 300 г;
- кукурузный крахмал — 2 ст.л.;
- твердый сыр — 100 г + 50 г;
- зелень;
- яйцо — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубок;
- итальянские травы;
- кукурузные хлопья.
Способ приготовления
Сварить картофель и перемять его в пюре. Добавить натертый сыр, кукурузный крахмал, зелень, соль и перец. Тщательно перемешать
Взять немного картофеля, внутрь положить кусочек сыра и мокрыми руками сформировать шарики. Взбить яйцо, добавить чеснок и итальянские травы.
Шарик обвалять в яйце, а затем обвалять в кукурузных хлопьях. Готовить в разогретом масле около 5-6 минут.
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