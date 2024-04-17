Що таке капуоранж і як його приготувати - покроковий опис

Кава із соком. Фото: Freepik

Капуоранж — це чудовий освіжаючий напій, який при цьому надає енергії. Відмінна альтернатива айс латте, оскільки ця кава не така калорійна.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Капуоранж — це оригінальний напій, що поєднує в собі каву та апельсиновий сік або фреш. Ось як його можна приготувати.

Кавовий напій. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

1 чашка свіжоприготовленої кави еспресо або чорної кави;

1/4 чашки свіжого апельсинового соку або апельсинового фрешу;

1-2 чайні ложки цукру (за бажанням);

трохи апельсинової цедри (для прикраси);

лід за бажанням.

Кава та апельсиновий сік. Фото: Freepik

Спосіб приготування

Приготуйте каву за своїм смаком, використовуйте еспресо або чорну каву.

Зваріть каву і налийте її в кухоль або склянку.

Додайте свіжий апельсиновий сік або фреш в каву. Можна використовувати тільки сік з апельсинів або комбінувати його з іншими цитрусовими, такими як мандарини або лимони, для різноманітності смаку.

За бажанням додайте трохи цукру для солодощі і добре розмішайте, поки цукор повністю не розчиниться.

Прикрасьте напій цедрою апельсина, щоб додати аромату та естетики.

Готово! Ваш капуоранж готовий до вживання. Цей напій чудово підійде для тих, хто любить поєднання кави та свіжих фруктових ноток. Спробуйте насолодитися цим освіжаючим та ароматним напоєм у будь-який час дня.

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