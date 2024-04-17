Что такое капуоранж и как его приготовить — пошаговое описание

Кофе с апельсиновым соком — как приготовить знаменитый капуоранж
Капуоранж — это прекрасный освежающий напиток, который при этом придает энергии. Отличная альтернатива айс латте, поскольку такой кофе менее калорийный.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Капуоранж — это оригинальный напиток, сочетающий в себе кофе и апельсиновый сок или фреш. Вот как его можно приготовить.
Вам понадобится:
- 1 чашка свежеприготовленного кофе эспрессо или черного кофе;
- 1/4 чашки свежевыжатого апельсинового сока или апельсинового фреша;
- 1-2 чайные ложки сахара (по желанию);
- немного апельсиновой цедры (для украшения);
- лед по желанию.
Способ приготовления
Приготовьте кофе по своему предпочтению, используйте эспрессо или черный кофе.
Сварите кофе и налейте его в кружку или стакан.
Добавьте свежевыжатый апельсиновый сок или фреш в кофе. Можно использовать сок только из апельсинов или комбинировать его с другими цитрусовыми, такими как мандарины или лимоны, для разнообразия вкуса.
По желанию добавьте немного сахара для сладости и хорошо размешайте, пока сахар полностью не растворится.
Украсьте напиток цедрой апельсина, чтобы добавить аромата и эстетики.
Готово! Ваш капуоранж готов к употреблению. Этот напиток отлично подойдет для тех, кто любит сочетание кофе и свежих фруктовых ноток. Попробуйте насладиться этим освежающим и ароматным напитком в любое время дня.
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