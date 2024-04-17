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Кофе с апельсиновым соком — как приготовить знаменитый капуоранж

17 апреля 2024 18:21
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что такое капуоранж и как его приготовить — пошаговое описание
Кофе с соком. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Капуоранж — это прекрасный освежающий напиток, который при этом придает энергии. Отличная альтернатива айс латте, поскольку такой кофе менее калорийный. 

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

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Капуоранж — это оригинальный напиток, сочетающий в себе кофе и апельсиновый сок или фреш. Вот как его можно приготовить.

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Кофейный напиток. Фото: Freepik

Вам понадобится: 

  • 1 чашка свежеприготовленного кофе эспрессо или черного кофе;
  • 1/4 чашки свежевыжатого апельсинового сока или апельсинового фреша;
  • 1-2 чайные ложки сахара (по желанию);
  • немного апельсиновой цедры (для украшения);
  • лед по желанию. 
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Кофе и апельсиновый сок. Фото: Freepik

Способ приготовления 

Приготовьте кофе по своему предпочтению, используйте эспрессо или черный кофе.

Сварите кофе и налейте его в кружку или стакан.

Добавьте свежевыжатый апельсиновый сок или фреш в кофе. Можно использовать сок только из апельсинов или комбинировать его с другими цитрусовыми, такими как мандарины или лимоны, для разнообразия вкуса.

По желанию добавьте немного сахара для сладости и хорошо размешайте, пока сахар полностью не растворится.

Украсьте напиток цедрой апельсина, чтобы добавить аромата и эстетики.

Готово! Ваш капуоранж готов к употреблению. Этот напиток отлично подойдет для тех, кто любит сочетание кофе и свежих фруктовых ноток. Попробуйте насладиться этим освежающим и ароматным напитком в любое время дня.

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лето
кофе
лайфхаки
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апельсиновый сок

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