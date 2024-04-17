Что такое капуоранж и как его приготовить — пошаговое описание

Кофе с соком. Фото: Freepik

Капуоранж — это прекрасный освежающий напиток, который при этом придает энергии. Отличная альтернатива айс латте, поскольку такой кофе менее калорийный.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Капуоранж — это оригинальный напиток, сочетающий в себе кофе и апельсиновый сок или фреш. Вот как его можно приготовить.

Кофейный напиток. Фото: Freepik

Вам понадобится:

1 чашка свежеприготовленного кофе эспрессо или черного кофе;

1/4 чашки свежевыжатого апельсинового сока или апельсинового фреша;

1-2 чайные ложки сахара (по желанию);

немного апельсиновой цедры (для украшения);

лед по желанию.

Кофе и апельсиновый сок. Фото: Freepik

Способ приготовления

Приготовьте кофе по своему предпочтению, используйте эспрессо или черный кофе.

Сварите кофе и налейте его в кружку или стакан.

Добавьте свежевыжатый апельсиновый сок или фреш в кофе. Можно использовать сок только из апельсинов или комбинировать его с другими цитрусовыми, такими как мандарины или лимоны, для разнообразия вкуса.

По желанию добавьте немного сахара для сладости и хорошо размешайте, пока сахар полностью не растворится.

Украсьте напиток цедрой апельсина, чтобы добавить аромата и эстетики.

Готово! Ваш капуоранж готов к употреблению. Этот напиток отлично подойдет для тех, кто любит сочетание кофе и свежих фруктовых ноток. Попробуйте насладиться этим освежающим и ароматным напитком в любое время дня.

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