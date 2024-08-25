Кекси з лаваша за 20 хвилин на сніданок — покроковий рецепт

Кекси з лаваша за 20 хвилин до сніданку — швидко та просто
Кекси з лаваша за 20 хвилин — це ідеальний вибір для швидкого та смачного сніданку. Легкі у приготуванні, вони стануть справжнім порятунком уранці, коли час на вагу золота. Простий рецепт дозволить вам насолодитися ароматними кексами, не витрачаючи багато зусиль.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.
Вам знадобиться:
- лаваш;
- тунець;
- кукурудза;
- оливки;
- помідор;
- яйця 3 шт.;
- вершки або молоко 150 мл;
- зелена цибуля.
Спосіб приготування
Лаваш розрізати на смужки і скласти у форми для випікання кексів. В середину покласти начинку.
Збити яйця з вершками, додати нарізану зелену цибулю і влити у комірку.
До краю треба залишити близько сантиметра. Випікати 15-20 хвилин при 180 ºС.
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