Кекси з лаваша за 20 хвилин на сніданок — покроковий рецепт

Кекси з лаваша. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Кекси з лаваша за 20 хвилин — це ідеальний вибір для швидкого та смачного сніданку. Легкі у приготуванні, вони стануть справжнім порятунком уранці, коли час на вагу золота. Простий рецепт дозволить вам насолодитися ароматними кексами, не витрачаючи багато зусиль.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.

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Вам знадобиться:

лаваш;

тунець;

кукурудза;

оливки;

помідор;

яйця 3 шт.;

вершки або молоко 150 мл;

зелена цибуля.

Спосіб приготування

Лаваш розрізати на смужки і скласти у форми для випікання кексів. В середину покласти начинку.

Смужки з лаваша. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Збити яйця з вершками, додати нарізану зелену цибулю і влити у комірку.

Лаваш та начинка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

До краю треба залишити близько сантиметра. Випікати 15-20 хвилин при 180 ºС.

Приготування кексів. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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