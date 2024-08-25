Кексы из лаваша за 20 минут на завтрак – пошаговый рецепт

Кексы из лаваша за 20 минут до завтрака — быстро и просто
Кексы из лаваша за 20 минут — это идеальный выбор для быстрого и вкусного завтрака. Легкие в приготовлении они станут настоящим спасением утром, когда время на вес золота. Простой рецепт позволит вам насладиться ароматными кексами, не тратя много усилий.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- лаваш;
- тунец;
- кукуруза;
- оливки;
- помидор;
- яйца 3 шт;
- сливки или молоко 150 мл;
- зеленый лук.
Способ приготовления
Лаваш разрезать на полоски и сложить в формы для выпечки кексов. Внутрь положить начинку.
Взбить яйца со сливками, добавить нарезанный зеленый лук и влить в формы.
До края нужно оставить около сантиметра. Выпекать 15-20 минут при 180 ºС.
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