Кексы из лаваша за 20 минут на завтрак – пошаговый рецепт

Кексы из лаваша. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Кексы из лаваша за 20 минут — это идеальный выбор для быстрого и вкусного завтрака. Легкие в приготовлении они станут настоящим спасением утром, когда время на вес золота. Простой рецепт позволит вам насладиться ароматными кексами, не тратя много усилий.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

лаваш;

тунец;

кукуруза;

оливки;

помидор;

яйца 3 шт;

сливки или молоко 150 мл;

зеленый лук.

Способ приготовления

Лаваш разрезать на полоски и сложить в формы для выпечки кексов. Внутрь положить начинку.

Полоски из лаваша. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Взбить яйца со сливками, добавить нарезанный зеленый лук и влить в формы.

Лаваш и внутренность. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

До края нужно оставить около сантиметра. Выпекать 15-20 минут при 180 ºС.

Приготовление кексов. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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