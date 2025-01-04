Швидке хачапурі на сніданок — рецепт з однієї склянки молока та борошна

Хачапурі до сніданку. Фото: smachnenke.com.ua

Втомилися від звичайних страв на сніданок? Спробуйте приготувати хачапурі за цим швидким рецептом. Усе, що вам знадобиться, — це склянка молока, склянка борошна та кілька хвилин часу. Результат вразить кожного, хто скуштує.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

борошно — 1 склянка;

молоко — 1 склянка;

сир сулугуні — 300 г;

масло вершкове — 30 г.

Спосіб приготування

Збити яйце віничком або міксером, з’єднати з молоком і добре перемішати.

Борошно просіяти, змішати з молоком і яйцем, замісити однорідну масу без грудочок. Сулугуні натерти на тертці, додати до маси і ретельно перемішати.

Готове хачапурі. Фото: smachnenke.com.ua

Змастити сковороду вершковим маслом. Вилити тісто, обсмажити хачапурі з обох боків до золотистої скоринки. Подати з різними соусами, наприклад, сметанним.

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