Швидке хачапурі на сніданок — рецепт з однієї склянки молока та борошна

Хачапурі до сніданку — знадобиться одна склянка молока та борошна
Втомилися від звичайних страв на сніданок? Спробуйте приготувати хачапурі за цим швидким рецептом. Усе, що вам знадобиться, — це склянка молока, склянка борошна та кілька хвилин часу. Результат вразить кожного, хто скуштує.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 1 склянка;
- молоко — 1 склянка;
- сир сулугуні — 300 г;
- масло вершкове — 30 г.
Спосіб приготування
Збити яйце віничком або міксером, з’єднати з молоком і добре перемішати.
Борошно просіяти, змішати з молоком і яйцем, замісити однорідну масу без грудочок. Сулугуні натерти на тертці, додати до маси і ретельно перемішати.
Змастити сковороду вершковим маслом. Вилити тісто, обсмажити хачапурі з обох боків до золотистої скоринки. Подати з різними соусами, наприклад, сметанним.
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