Быстрое хачапури на завтрак — рецепт из одного стакана молока и муки

Хачапури к завтраку. Фото: smachnenke.com.ua

Устали от обычных блюд на завтрак? Попробуйте приготовить хачапури по этому быстрому рецепту. Все, что вам понадобится, это стакан молока, стакан муки и несколько минут времени. Результат поразит каждого, кто попробует.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

мука — 1 стакан;

молоко — 1 стакан;

сыр сулугуни — 300 г;

масло сливочное — 30 г.

Способ приготовления

Взбить яйцо венчиком или миксером, соединить с молоком и хорошо перемешать.

Муку просеять, смешать с молоком и яйцом, замесить однородную массу без комочков. Сулугуни натереть на терке, добавить в массу и тщательно перемешать.

Готовое хачапури. Фото: smachnenke.com.ua

Смазать сковороду сливочным маслом. Вылить тесто, обжарить хачапури с обеих сторон до золотистой корочки. Подать с разными соусами, например сметанным.

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