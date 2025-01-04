Быстрое хачапури на завтрак — рецепт из одного стакана молока и муки

Хачапури к завтраку — понадобится один стакан молока и муки
Устали от обычных блюд на завтрак? Попробуйте приготовить хачапури по этому быстрому рецепту. Все, что вам понадобится, это стакан молока, стакан муки и несколько минут времени. Результат поразит каждого, кто попробует.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 1 стакан;
- молоко — 1 стакан;
- сыр сулугуни — 300 г;
- масло сливочное — 30 г.
Способ приготовления
Взбить яйцо венчиком или миксером, соединить с молоком и хорошо перемешать.
Муку просеять, смешать с молоком и яйцом, замесить однородную массу без комочков. Сулугуни натереть на терке, добавить в массу и тщательно перемешать.
Смазать сковороду сливочным маслом. Вылить тесто, обжарить хачапури с обеих сторон до золотистой корочки. Подать с разными соусами, например сметанным.
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