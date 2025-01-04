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Хачапури к завтраку — понадобится один стакан молока и муки

4 января 2025 06:57
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Быстрое хачапури на завтрак — рецепт из одного стакана молока и муки
Хачапури к завтраку. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Устали от обычных блюд на завтрак? Попробуйте приготовить хачапури по этому быстрому рецепту. Все, что вам понадобится, это стакан молока, стакан муки и несколько минут времени. Результат поразит каждого, кто попробует.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 1 стакан;
  • молоко — 1 стакан;
  • сыр сулугуни — 300 г;
  • масло сливочное — 30 г.

Способ приготовления

Взбить яйцо венчиком или миксером, соединить с молоком и хорошо перемешать.

Муку просеять, смешать с молоком и яйцом, замесить однородную массу без комочков. Сулугуни натереть на терке, добавить в массу и тщательно перемешать.

быстрый рецепт хачапури
Готовое хачапури. Фото: smachnenke.com.ua

Смазать сковороду сливочным маслом. Вылить тесто, обжарить хачапури с обеих сторон до золотистой корочки. Подать с разными соусами, например сметанным.

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