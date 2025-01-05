Хачапурі за 10 хвилин на сніданок — дієтичний рецепт для тих, хто стежить за фігурою

Сирні хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Хачапурі, які можна собі дозволити навіть на дієті! Цей швидкий рецепт стане вашим улюбленим варіантом для корисного сніданку. Мінімум калорій, максимум смаку — приготуйте всього за 10 хвилин!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

сир 5% — 200 г;

сир твердий (світлих сортів) — 30 г;

яєчний білок — 50 г. (2 шт);

борошно — 30 г. (1 ст.л. без гірки);

зелень;

розпушувач.

Спосіб приготування

Взяти смачний, несухий сир, який стане основою смаку страви. Обрати сир жирністю 5%, враховуючи, що сніданок допускає збільшення жирів та вуглеводів.

Сир в тарілці. Фото: gospodynka.com.ua

Змішати сир із яєчними продуктами: цілісним яйцем або лише білками, залежно від добової норми жирів. Використовувати вилку для розпушення сиру, щоб уникнути грудочок. Натерти сир на дрібній тертці та додати до маси. Додати рубану зелень, наприклад, петрушку.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати борошно з розпушувачем. Обрати борошно на смак: цільнозернове, житнє, рисове чи пшеничне. Додати 1 ложку борошна, залежно від типу, та, за бажанням, спеції (наприклад, хмелі-сунелі).

Замісити густе, але не круте тісто. Викласти тісто на папір для випічки та розрівняти в коло. Перенести папір із тістом на гарячу суху сковороду без олії.

Хачапурі з зеленню. Фото: gospodynka.com.ua

Готувати під кришкою на повільному вогні 5-7 хвилин, доки верх не схопиться і не липнутиме до пальця. За бажанням перевернути коржик для рум’яності з обох боків. Для зручності можна приготувати кілька маленьких коржиків, які легко перевертати.

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