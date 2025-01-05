Хачапури за 10 минут на завтрак — диетический рецепт для тех, кто следит за фигурой

Хачапури, которые можно на диете за 10 минут на завтрак
Хачапури, которые можно позволить себе даже на диете! Этот быстрый рецепт станет вашим любимым вариантом для полезного завтрака. Минимум калорий, максимум вкуса — приготовьте всего за 10 минут!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог 5% — 200 г;
- сыр твердый (светлых сортов) — 30 г;
- яичный белок — 50 г. (2 шт);
- мука — 30 г. (1 ст.л. без горки);
- зелень;
- разрыхлитель.
Способ приготовления
Взять вкусный, несухой творог, который станет основой вкуса блюда. Выбрать творог жирностью 5%, учитывая, что завтрак допускает увеличение жиров и углеводов.
Смешать творог с яичными продуктами: цельным яйцом или только белками, в зависимости от суточной нормы жиров. Использовать вилку для разрыхления сыра, чтобы избежать комочков. Натереть сыр на мелкой терке и добавить в массу. Добавить рубленую зелень, например, петрушку.
Добавить муку с разрыхлителем. Выбрать муку по вкусу: цельнозерновую, ржаную, рисовую или пшеничную. Добавить 1 ложку муки в зависимости от типа и, по желанию, специи (например, хмели-сунели).
Замесить густое, но не крутое тесто. Выложить тесто на бумагу для выпечки и разровнять в круг. Перенести бумагу с тестом на сухую горячую сковороду без масла.
Готовить под крышкой на медленном огне 5-7 минут, пока верх не схватится и не прилипнет к пальцу. По желанию перевернуть лепешку для румяности с обеих сторон. Для удобства можно приготовить несколько маленьких лепешек, которые легко переворачивать.
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