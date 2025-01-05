Хачапури за 10 минут на завтрак — диетический рецепт для тех, кто следит за фигурой

Сырные хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Хачапури, которые можно позволить себе даже на диете! Этот быстрый рецепт станет вашим любимым вариантом для полезного завтрака. Минимум калорий, максимум вкуса — приготовьте всего за 10 минут!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

творог 5% — 200 г;

сыр твердый (светлых сортов) — 30 г;

яичный белок — 50 г. (2 шт);

мука — 30 г. (1 ст.л. без горки);

зелень;

разрыхлитель.

Способ приготовления

Взять вкусный, несухой творог, который станет основой вкуса блюда. Выбрать творог жирностью 5%, учитывая, что завтрак допускает увеличение жиров и углеводов.

Сыр в тарелке. Фото: gospodynka.com.ua

Смешать творог с яичными продуктами: цельным яйцом или только белками, в зависимости от суточной нормы жиров. Использовать вилку для разрыхления сыра, чтобы избежать комочков. Натереть сыр на мелкой терке и добавить в массу. Добавить рубленую зелень, например, петрушку.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить муку с разрыхлителем. Выбрать муку по вкусу: цельнозерновую, ржаную, рисовую или пшеничную. Добавить 1 ложку муки в зависимости от типа и, по желанию, специи (например, хмели-сунели).

Замесить густое, но не крутое тесто. Выложить тесто на бумагу для выпечки и разровнять в круг. Перенести бумагу с тестом на сухую горячую сковороду без масла.

Хачапури с зеленью. Фото: gospodynka.com.ua

Готовить под крышкой на медленном огне 5-7 минут, пока верх не схватится и не прилипнет к пальцу. По желанию перевернуть лепешку для румяности с обеих сторон. Для удобства можно приготовить несколько маленьких лепешек, которые легко переворачивать.

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