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Хачапури, которые можно на диете за 10 минут на завтрак

5 января 2025 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Хачапури за 10 минут на завтрак — диетический рецепт для тех, кто следит за фигурой
Сырные хачапури. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хачапури, которые можно позволить себе даже на диете! Этот быстрый рецепт станет вашим любимым вариантом для полезного завтрака. Минимум калорий, максимум вкуса — приготовьте всего за 10 минут!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • творог 5% — 200 г;
  • сыр твердый (светлых сортов) — 30 г;
  • яичный белок — 50 г. (2 шт);
  • мука — 30 г. (1 ст.л. без горки);
  • зелень;
  • разрыхлитель.

Способ приготовления

Взять вкусный, несухой творог, который станет основой вкуса блюда. Выбрать творог жирностью 5%, учитывая, что завтрак допускает увеличение жиров и углеводов.

рецепт хачапури с сыром
Сыр в тарелке. Фото: gospodynka.com.ua

Смешать творог с яичными продуктами: цельным яйцом или только белками, в зависимости от суточной нормы жиров. Использовать вилку для разрыхления сыра, чтобы избежать комочков. Натереть сыр на мелкой терке и добавить в массу. Добавить рубленую зелень, например, петрушку.

рецепт хачапури с сыром на завтрак
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить муку с разрыхлителем. Выбрать муку по вкусу: цельнозерновую, ржаную, рисовую или пшеничную. Добавить 1 ложку муки в зависимости от типа и, по желанию, специи (например, хмели-сунели).

Замесить густое, но не крутое тесто. Выложить тесто на бумагу для выпечки и разровнять в круг. Перенести бумагу с тестом на сухую горячую сковороду без масла.

легкий рецепт хачапури с творогом на завтрак
Хачапури с зеленью. Фото: gospodynka.com.ua

Готовить под крышкой на медленном огне 5-7 минут, пока верх не схватится и не прилипнет к пальцу. По желанию перевернуть лепешку для румяности с обеих сторон. Для удобства можно приготовить несколько маленьких лепешек, которые легко переворачивать.

Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.

Еще мы писали о хачапуре на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.

зелень хачапури рецепты творог идея для завтрака

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