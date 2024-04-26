Рецепт хачапурі на кефірі за 11 хвилин – покроковий рецепт.

Хачапурі на кефірі за 11 хвилин —ідеальний смачний сніданок
Рецепт хачапурі на кефірі дуже просто повторити. Прекрасна випічка до сніданку, що швидко готується.
Рецепт опублікували на YouTube каналі AZIZA GOTOVIT.
Вам знадобиться:
- кефір 300 мл;
- яйце 1 шт. + 1 шт.;
- сіль 1 ч.л;
- цукор 1 год.
- олія 3 ст.л;
- борошно 400 г;
- розпушувач 1 ч. л;
- сир (моцарела) 350 г можна інший;
- сіль.
Спосіб приготування
До кефіру додати яйце, 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру. Все ретельно перемішати. Додати олію 3 столові ложки, перемішати і додати борошно. Потім додати розпушувач. Перемішати та залишити на 15 хвилин.
Натерти сир моцарелла, додати яйце і перемішати.
Тісто розрізати на рівні частини та зробити кульки.
З кожної кульки робимо коржик, всередину кладемо начинку із сиру.
Випікаємо на сковороді по обидва боки до золотистої скоринки.
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