Рецепт хачапурі на кефірі за 11 хвилин – покроковий рецепт.

Хачапурі на кефірі. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

Рецепт хачапурі на кефірі дуже просто повторити. Прекрасна випічка до сніданку, що швидко готується.

Рецепт опублікували на YouTube каналі AZIZA GOTOVIT.

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Вам знадобиться:

кефір 300 мл;

яйце 1 шт. + 1 шт.;

сіль 1 ч.л;

цукор 1 год.

олія 3 ст.л;

борошно 400 г;

розпушувач 1 ч. л;

сир (моцарела) 350 г можна інший;

сіль.

Спосіб приготування

До кефіру додати яйце, 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру. Все ретельно перемішати. Додати олію 3 столові ложки, перемішати і додати борошно. Потім додати розпушувач. Перемішати та залишити на 15 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

Натерти сир моцарелла, додати яйце і перемішати.

Сир у тарілці. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

Тісто розрізати на рівні частини та зробити кульки.

Тісто для хачапурі. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

З кожної кульки робимо коржик, всередину кладемо начинку із сиру.

Приготування хачапурі. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

Випікаємо на сковороді по обидва боки до золотистої скоринки.

Хачапурі на сковороді. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

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