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Хачапурі на кефірі за 11 хвилин —ідеальний смачний сніданок

26 квітня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт хачапурі на кефірі за 11 хвилин – покроковий рецепт.
Хачапурі на кефірі. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт хачапурі на кефірі дуже просто повторити. Прекрасна випічка до сніданку, що швидко готується.

Рецепт опублікували на YouTube каналі AZIZA GOTOVIT.

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Вам знадобиться:

  • кефір 300 мл;
  • яйце 1 шт. + 1 шт.;
  • сіль 1 ч.л;
  • цукор 1 год.
  • олія 3 ст.л;
  • борошно 400 г;
  • розпушувач 1 ч. л;
  • сир (моцарела) 350 г можна інший;
  • сіль.

Спосіб приготування

До кефіру додати яйце, 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру. Все ретельно перемішати. Додати олію 3 столові ложки, перемішати і додати борошно. Потім додати розпушувач. Перемішати та залишити на 15 хвилин.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

Натерти сир моцарелла, додати яйце і перемішати.

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Сир у тарілці. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

Тісто розрізати на рівні частини та зробити кульки.

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Тісто для хачапурі. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

З кожної кульки робимо коржик, всередину кладемо начинку із сиру.

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Приготування хачапурі. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

Випікаємо на сковороді по обидва боки до золотистої скоринки.

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Хачапурі на сковороді. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий та смачний рецепт із лаваша.

Або ознайомтеся з рецептом смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно.

Сніданок
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