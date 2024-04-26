Рецепт хачапури на кефире за 11 минут — пошаговый рецепт.

Хачапури на кефире за 11 минут — идеальный вкусный завтрак
Рецепт хачапури на кефире очень просто повторить. Прекрасная выпечка к завтраку, которая быстро готовится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале AZIZA GOTOVIT.
Вам понадобится:
- кефир 300 мл;
- яйцо 1 шт + 1 шт;
- соль 1 ч.л;
- сахар 1 ч.л;
- растительное масло 3 ст.л;
- мука 400 г;
- разрыхлитель 1 ч.л;
- сыр (моцарелла) 350 г можно другой;
- соль.
Способ приготовления
К кефиру добавить яйцо, 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара. Все тщательно перемешать. Добавить растительное масло 3 столовые ложки, перемешать и добавить муку. Затем добавить разрыхлитель. Перемешать и оставить на 15 минут.
Натереть сыр моцарелла, добавить яйцо и перемешать.
Тесто разрезать на равные части и сделать шарики.
Из каждого шарика делаем лепешку, внутрь кладем начинку из сыра.
Выпекаем на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
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