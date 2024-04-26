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Хачапури на кефире за 11 минут — идеальный вкусный завтрак

26 апреля 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт хачапури на кефире за 11 минут — пошаговый рецепт.
Хачапури на кефире. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт хачапури на кефире очень просто повторить. Прекрасная выпечка к завтраку, которая быстро готовится. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале AZIZA GOTOVIT

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Вам понадобится: 

  • кефир 300 мл;
  • яйцо 1 шт + 1 шт;
  • соль 1 ч.л;
  • сахар 1 ч.л;
  • растительное масло 3 ст.л;
  • мука 400 г;
  • разрыхлитель 1 ч.л;
  • сыр (моцарелла) 350 г можно другой;
  • соль. 

Способ приготовления 

К кефиру добавить яйцо, 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара. Все тщательно перемешать. Добавить растительное масло 3 столовые ложки, перемешать и добавить муку. Затем добавить разрыхлитель. Перемешать и оставить на 15 минут. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

Натереть сыр моцарелла, добавить яйцо и перемешать. 

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Сыр в тарелке. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

Тесто разрезать на равные части и сделать шарики. 

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Тесто для хачапури. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

Из каждого шарика делаем лепешку, внутрь кладем начинку из сыра. 

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Приготовление хачапури. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

Выпекаем на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. 

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Хачапури на сковороде. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

Ранее мы писали про рецепт хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут. 

Также мы рассказывали про завтрак за 15 минут — быстрый и вкусный рецепт из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента. 

Еще мы писали про рецепт постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука. 

Завтрак
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хачапури
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