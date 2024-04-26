Рецепт хачапури на кефире за 11 минут — пошаговый рецепт.

Хачапури на кефире. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

Рецепт хачапури на кефире очень просто повторить. Прекрасная выпечка к завтраку, которая быстро готовится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале AZIZA GOTOVIT.

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Вам понадобится:

кефир 300 мл;

яйцо 1 шт + 1 шт;

соль 1 ч.л;

сахар 1 ч.л;

растительное масло 3 ст.л;

мука 400 г;

разрыхлитель 1 ч.л;

сыр (моцарелла) 350 г можно другой;

соль.

Способ приготовления

К кефиру добавить яйцо, 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара. Все тщательно перемешать. Добавить растительное масло 3 столовые ложки, перемешать и добавить муку. Затем добавить разрыхлитель. Перемешать и оставить на 15 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

Натереть сыр моцарелла, добавить яйцо и перемешать.

Сыр в тарелке. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

Тесто разрезать на равные части и сделать шарики.

Тесто для хачапури. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

Из каждого шарика делаем лепешку, внутрь кладем начинку из сыра.

Приготовление хачапури. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

Выпекаем на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

Хачапури на сковороде. Фото: YouTube @AZIZAGOTOVIT

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