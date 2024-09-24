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Хачапурі на сирному тісті з низькою калорійністю — спробуйте на сніданок

24 вересня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Хачапурі на сирному тісті з низькою калорійністю на сніданок — рецепт.
Хачапурі на сирному тісті. Фото: kylinaria.prostoway.com
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хачапурі на сирному тісті — це чудовий варіант для сніданку, коли хочеться чогось смачного, але з низьким вмістом калорій. Ніжне тісто, насичений сирний смак і мінімум калорій — ось що робить цей рецепт ідеальним вибором для тих, хто піклується про свою фігуру, але не хоче відмовлятися від улюблених страв.

Рецепт опублікували Prosto Way.

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Вам знадобиться: 

  • кисломолочний сир 200 г;
  • яйця 2 шт.;
  • жовток 1 шт.;
  • борошно 100 г;
  • розпушувач 0,5 ч.л.;
  • сулугуні 100 г;
  • сіль.

Спосіб приготування 

Щоб отримати ніжне тісто, використовуйте кисломолочний сир у брикетах. Одного брикету буде достатньо. До сиру додайте білок від одного яйця та ще одне ціле яйце. Ретельно перемішайте. Потім додайте просіяне борошно, розпушувач і дрібку солі.

рецепт хачапурі
Хачапурі на сніданок. Фото: kylinaria.prostoway.com

Із отриманого м'якого тіста сформуйте основи для хачапурі та викладіть їх на деко. Випікайте протягом 10 хвилин. Після цього дістаньте хачапурі з духовки, посипте тертим сиром сулугуні та поверніть у духовку, поки сир не розплавиться.

На завершення в центр кожного хачапурі викладіть жовток і знову відправте в духовку на кілька хвилин, щоб жовтки прогрілися, але не перетримуйте їх, щоб не пересушити.

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