Хачапурі на сирному тісті з низькою калорійністю на сніданок — рецепт.

Хачапурі на сирному тісті. Фото: kylinaria.prostoway.com

Хачапурі на сирному тісті — це чудовий варіант для сніданку, коли хочеться чогось смачного, але з низьким вмістом калорій. Ніжне тісто, насичений сирний смак і мінімум калорій — ось що робить цей рецепт ідеальним вибором для тих, хто піклується про свою фігуру, але не хоче відмовлятися від улюблених страв.

Рецепт опублікували Prosto Way.

Читайте також:

Вам знадобиться:

кисломолочний сир 200 г;

яйця 2 шт.;

жовток 1 шт.;

борошно 100 г;

розпушувач 0,5 ч.л.;

сулугуні 100 г;

сіль.

Спосіб приготування

Щоб отримати ніжне тісто, використовуйте кисломолочний сир у брикетах. Одного брикету буде достатньо. До сиру додайте білок від одного яйця та ще одне ціле яйце. Ретельно перемішайте. Потім додайте просіяне борошно, розпушувач і дрібку солі.

Хачапурі на сніданок. Фото: kylinaria.prostoway.com

Із отриманого м'якого тіста сформуйте основи для хачапурі та викладіть їх на деко. Випікайте протягом 10 хвилин. Після цього дістаньте хачапурі з духовки, посипте тертим сиром сулугуні та поверніть у духовку, поки сир не розплавиться.

На завершення в центр кожного хачапурі викладіть жовток і знову відправте в духовку на кілька хвилин, щоб жовтки прогрілися, але не перетримуйте їх, щоб не пересушити.

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на пательні на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт з лаваша.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на пательні — знадобляться вода та борошно.