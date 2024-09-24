Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Хачапури на сырном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак arrow

Хачапури на сырном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак

24 сентября 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Хачапури на сырном тесте с низкой калорийностью на завтрак – рецепт.
Хачапури на творожном тесте. Фото: kylinaria.prostoway.com
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хачапури на сырном тесте — это отличный вариант для завтрака, когда хочется чего-нибудь вкусного, но с низким содержанием калорий. Нежное тесто, насыщенный творожный вкус и минимум калорий — вот что делает этот рецепт идеальным выбором для тех, кто заботится о своей фигуре, но не хочет отказываться от любимых блюд.

Рецепт опубликовали Prosto Way.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • кисломолочный творог 200 г;
  • яйца 2 шт.;
  • желток 1 шт.;
  • мука 100 г;
  • разрыхлитель 0,5 ч.л.;
  • сулугуни 100 г;
  • соль.

Способ приготовления

Чтобы получить нежное тесто, используйте творог в брикетах. Одного брикета будет достаточно. В сыр добавьте белок от одного яйца и еще одно целое яйцо. Тщательно перемешайте. Затем добавьте просеянную муку, разрыхлитель и щепотку соли.

рецепт хачапури
Хачапури на завтрак. Фото: kylinaria.prostoway.com

Из полученного мягкого теста сформуйте основы для хачапури и выложите их на противень. Выпекайте в течение 10 минут. После этого извлеките хачапури из духовки, посыпьте тертым сыром сулугуни и верните в духовку, пока сыр не расплавится.

В конце каждого хачапури выложите желток и снова отправьте в духовку на несколько минут, чтобы желтки прогрелись, но не передерживайте их, чтобы не пересушить.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

рецепты лайфхаки Завтрак хачапури идея для завтрака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:30 Ежемесячные премии в ВСУ — за что выплачивают, уменьшают или отменяют

07:25 Очереди на границе Украины — где водителям придется задержаться в пробках

07:21 Студент Львовской политехники призывал к свержению власти — что решил суд

07:03 Жаба цицьки дасть — что означает фразеологизм и когда его уместно употреблять

07:01 ПриватБанк не выдал студенту 1 тыс. грн с карты — объяснение финучреждения

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:50 В США запретят электрокары из Китая — что пугает Пентагон

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

06:30 В Украине быстро растут цены на подсолнечник — сколько стоит зерно в сентябре

06:30 Доплаты для военных — кто будет получать больше всего

07:30 Ежемесячные премии в ВСУ — за что выплачивают, уменьшают или отменяют

07:25 Очереди на границе Украины — где водителям придется задержаться в пробках

07:21 Студент Львовской политехники призывал к свержению власти — что решил суд

07:03 Жаба цицьки дасть — что означает фразеологизм и когда его уместно употреблять

07:01 ПриватБанк не выдал студенту 1 тыс. грн с карты — объяснение финучреждения

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

06:50 В США запретят электрокары из Китая — что пугает Пентагон

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

06:30 В Украине быстро растут цены на подсолнечник — сколько стоит зерно в сентябре

06:30 Доплаты для военных — кто будет получать больше всего

06:26 Бездействие командира в армии — как обжаловать его действия, объяснение юриста

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

Text

23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

Text

19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

Text

17:50 Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

Text

17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

Text

14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

Text

13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

Text

13:15 Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

Text

13:00 Зеленский в США и удар по автобусу в Сумской области — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации