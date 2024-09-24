Хачапури на сырном тесте с низкой калорийностью на завтрак – рецепт.

Хачапури на творожном тесте. Фото: kylinaria.prostoway.com

Хачапури на сырном тесте — это отличный вариант для завтрака, когда хочется чего-нибудь вкусного, но с низким содержанием калорий. Нежное тесто, насыщенный творожный вкус и минимум калорий — вот что делает этот рецепт идеальным выбором для тех, кто заботится о своей фигуре, но не хочет отказываться от любимых блюд.

Рецепт опубликовали Prosto Way.

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Вам понадобится:

кисломолочный творог 200 г;

яйца 2 шт.;

желток 1 шт.;

мука 100 г;

разрыхлитель 0,5 ч.л.;

сулугуни 100 г;

соль.

Способ приготовления

Чтобы получить нежное тесто, используйте творог в брикетах. Одного брикета будет достаточно. В сыр добавьте белок от одного яйца и еще одно целое яйцо. Тщательно перемешайте. Затем добавьте просеянную муку, разрыхлитель и щепотку соли.

Хачапури на завтрак. Фото: kylinaria.prostoway.com

Из полученного мягкого теста сформуйте основы для хачапури и выложите их на противень. Выпекайте в течение 10 минут. После этого извлеките хачапури из духовки, посыпьте тертым сыром сулугуни и верните в духовку, пока сыр не расплавится.

В конце каждого хачапури выложите желток и снова отправьте в духовку на несколько минут, чтобы желтки прогрелись, но не передерживайте их, чтобы не пересушить.

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