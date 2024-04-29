Рецепт приготування хачапурі по імеретинськи — фото та відео

Хачапурі по імеретинськи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Хачапурі по-імеретинськи — один із чотирьох найпоширеніших видів хачапурі. Готується без особливих зусиль.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

кефір 350 мл;

яйце 1 шт;

олія 50 мл;

цукор 1 ч.л;

сіль 1 ч.л;

розпушувач 1 ч.л;

борошно 500-550 г.

Додатково:

сир 400 г;

яйце 1 шт;

вершкове масло 20 г.

Спосіб приготування

До кефіру додати розпушувач та перемішати. Потім додати сіль, цукор та одне яйце, ще раз все перемішати. Додати рослинну олію та в кілька етапів борошно.

Кефір та яйце. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Замішати тісто та залишити його на 15 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Натерти сир та додати яйце, все ретельно перемішати.

Сирна начинка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

З тісто формуємо кульку, в неї кладемо сирну начинку.

Приготування хачапурі. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Випікати хачапурі на пательні з обох боків до золотої скоринки.

Приготування хачапурі. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Таким чином зробити хачапурі зі всього тіста та начинки.

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