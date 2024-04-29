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Хачапурі по-імеретинськи до сніданку — багато начинки, мало тіста

29 квітня 2024 05:47
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Рецепт приготування хачапурі по імеретинськи — фото та відео
Хачапурі по імеретинськи. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Хачапурі по-імеретинськи — один із чотирьох найпоширеніших видів хачапурі. Готується без особливих зусиль.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • кефір 350 мл;
  • яйце 1 шт;
  • олія 50 мл;
  • цукор 1 ч.л;
  • сіль 1 ч.л;
  • розпушувач 1 ч.л;
  • борошно 500-550 г.

Додатково:

  • сир 400 г;
  • яйце 1 шт;
  • вершкове масло 20 г.

Спосіб приготування 

До кефіру додати розпушувач та перемішати. Потім додати сіль, цукор та одне яйце, ще раз все перемішати. Додати рослинну олію та в кілька етапів борошно. 

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Кефір та яйце. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Замішати тісто та залишити його на 15 хвилин. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Натерти сир та додати яйце, все ретельно перемішати. 

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Сирна начинка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

З тісто формуємо кульку, в неї кладемо сирну начинку. 

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Приготування хачапурі. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Випікати хачапурі на пательні з обох боків до золотої скоринки. 

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Приготування хачапурі. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Таким чином зробити хачапурі зі всього тіста та начинки. 

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Або ознайомтеся з рецептом смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно.

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