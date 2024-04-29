Рецепт приготування хачапурі по імеретинськи — фото та відео

Хачапурі по-імеретинськи до сніданку — багато начинки, мало тіста
Хачапурі по-імеретинськи — один із чотирьох найпоширеніших видів хачапурі. Готується без особливих зусиль.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- кефір 350 мл;
- яйце 1 шт;
- олія 50 мл;
- цукор 1 ч.л;
- сіль 1 ч.л;
- розпушувач 1 ч.л;
- борошно 500-550 г.
Додатково:
- сир 400 г;
- яйце 1 шт;
- вершкове масло 20 г.
Спосіб приготування
До кефіру додати розпушувач та перемішати. Потім додати сіль, цукор та одне яйце, ще раз все перемішати. Додати рослинну олію та в кілька етапів борошно.
Замішати тісто та залишити його на 15 хвилин.
Натерти сир та додати яйце, все ретельно перемішати.
З тісто формуємо кульку, в неї кладемо сирну начинку.
Випікати хачапурі на пательні з обох боків до золотої скоринки.
Таким чином зробити хачапурі зі всього тіста та начинки.
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