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Хачапури по-имеретински к завтраку — много начинки, мало теста

29 апреля 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт приготовления хачапури по имеретински.
Хачапури по имеретински. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Хачапури по-имеретински — один из четырех самых распространенных видов хачапури. Готовится без особого труда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • кефир 350 мл;
  • яйцо 1 шт;
  • масло 50 мл;
  • сахар 1 ч.л;
  • соль 1 ч.л;
  • разрыхлитель 1 ч.л;
  • мука 500-550 г.

Дополнительно:

  • творог 400 г;
  • яйцо 1 шт;
  • сливочное масло 20 г.

Способ приготовления

К кефиру добавить разрыхлитель и перемешать. Затем добавить соль, сахар и одно яйцо, снова все перемешать. Добавить растительное масло и в несколько этапов муку.

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Кефир и яйцо. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Замешайте тесто и оставьте его на 15 минут.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Натереть сыр и добавить яйцо, тщательно перемешать.

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Сырная начинка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Из теста формируем шарик, в него кладем сырную начинку.

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Приготовление хачапури. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выпекать хачапури на сковороде с двух сторон до золотой корочки.

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Приготовление хачапури. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Таким образом сделать хачапури из всего теста и начинки.

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Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстрый и вкусный рецепт из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.

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