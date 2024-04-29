Рецепт приготовления хачапури по имеретински.

Хачапури по имеретински. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Хачапури по-имеретински — один из четырех самых распространенных видов хачапури. Готовится без особого труда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

кефир 350 мл;

яйцо 1 шт;

масло 50 мл;

сахар 1 ч.л;

соль 1 ч.л;

разрыхлитель 1 ч.л;

мука 500-550 г.

Дополнительно:

творог 400 г;

яйцо 1 шт;

сливочное масло 20 г.

Способ приготовления

К кефиру добавить разрыхлитель и перемешать. Затем добавить соль, сахар и одно яйцо, снова все перемешать. Добавить растительное масло и в несколько этапов муку.

Кефир и яйцо. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Замешайте тесто и оставьте его на 15 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Натереть сыр и добавить яйцо, тщательно перемешать.

Сырная начинка. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Из теста формируем шарик, в него кладем сырную начинку.

Приготовление хачапури. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выпекать хачапури на сковороде с двух сторон до золотой корочки.

Приготовление хачапури. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Таким образом сделать хачапури из всего теста и начинки.

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