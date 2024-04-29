Рецепт приготовления хачапури по имеретински.

Хачапури по-имеретински к завтраку — много начинки, мало теста
Хачапури по-имеретински — один из четырех самых распространенных видов хачапури. Готовится без особого труда.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- кефир 350 мл;
- яйцо 1 шт;
- масло 50 мл;
- сахар 1 ч.л;
- соль 1 ч.л;
- разрыхлитель 1 ч.л;
- мука 500-550 г.
Дополнительно:
- творог 400 г;
- яйцо 1 шт;
- сливочное масло 20 г.
Способ приготовления
К кефиру добавить разрыхлитель и перемешать. Затем добавить соль, сахар и одно яйцо, снова все перемешать. Добавить растительное масло и в несколько этапов муку.
Замешайте тесто и оставьте его на 15 минут.
Натереть сыр и добавить яйцо, тщательно перемешать.
Из теста формируем шарик, в него кладем сырную начинку.
Выпекать хачапури на сковороде с двух сторон до золотой корочки.
Таким образом сделать хачапури из всего теста и начинки.
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