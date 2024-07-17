Хачапурі з шинку на сніданок - покроковий рецепт.

Хачапурі із кабачків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачні та ароматні хачапурі з кабачка на сніданок. Готуються дуже просто та швидко. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee .

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Вам знадобиться:

кабачок 1 шт. (350 г);

сир 150 г;

зелена цибуля та кріп;

кефір чи йогурт 200 г;

яйця 2 шт.;

сіль за смаком (залежно від солоності сиру);

сода 1/4 ч. л;

чорний мелений перець;

борошно 5-6 ст.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти кабачок і забрати з нього зайву рідину.

Тертий кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До кабачка додати тертий сир, яйця, кефір та зелень. Все перемішати.

Яйця та зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім додати борошно і ще раз все перемішати.

Кабачок та борошно. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смажити хачапурі на сковороді з невеликою кількістю олії.

Приготування хачапурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім обсмажити з іншого боку до золотистості.

Приготування хачапурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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