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Хачапурі з кабачків на сніданок — хіт літа 2024

17 липня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Хачапурі з шинку на сніданок - покроковий рецепт.
Хачапурі із кабачків. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Дуже смачні та ароматні хачапурі з кабачка на сніданок. Готуються дуже просто та швидко. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee .

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Вам знадобиться:

  • кабачок 1 шт. (350 г);
  • сир 150 г;
  • зелена цибуля та кріп;
  • кефір чи йогурт 200 г;
  • яйця 2 шт.;
  • сіль за смаком (залежно від солоності сиру);
  • сода 1/4 ч. л;
  • чорний мелений перець;
  • борошно 5-6 ст.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти кабачок і забрати з нього зайву рідину.

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Тертий кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До кабачка додати тертий сир, яйця, кефір та зелень. Все перемішати.

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Яйця та зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім додати борошно і ще раз все перемішати.

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Кабачок та борошно. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смажити хачапурі на сковороді з невеликою кількістю олії.

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Приготування хачапурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім обсмажити з іншого боку до золотистості.

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Приготування хачапурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобляться вода та борошно.

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