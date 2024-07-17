Хачапурі з шинку на сніданок - покроковий рецепт.

Хачапурі з кабачків на сніданок — хіт літа 2024
Дуже смачні та ароматні хачапурі з кабачка на сніданок. Готуються дуже просто та швидко. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee .
Вам знадобиться:
- кабачок 1 шт. (350 г);
- сир 150 г;
- зелена цибуля та кріп;
- кефір чи йогурт 200 г;
- яйця 2 шт.;
- сіль за смаком (залежно від солоності сиру);
- сода 1/4 ч. л;
- чорний мелений перець;
- борошно 5-6 ст.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно натерти кабачок і забрати з нього зайву рідину.
До кабачка додати тертий сир, яйця, кефір та зелень. Все перемішати.
Потім додати борошно і ще раз все перемішати.
Смажити хачапурі на сковороді з невеликою кількістю олії.
Потім обсмажити з іншого боку до золотистості.
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