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Хачапури из кабачков на завтрак — хит лета 2024

17 июля 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Хачапури из кабачка на завтрак — пошаговый рецепт.
Хачапури из кабачков. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Очень вкусные и ароматные хачапури из кабачка на завтрак. Готовятся очень просто и быстро. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • кабачок 1 шт. (350 г);
  • сыр 150 г;
  • зеленый лук и укроп;
  • кефир или йогурт 200 г;
  • яйца 2 шт;
  • соль по вкусу (в зависимости от солености сыра);
  • сода 1/4 ч.л;
  • черный молотый перец;
  • мука 5-6 ст.л.

Способ приготовления 

Сначала необходимо натереть кабачок и убрать из него лишнюю жидкость. 

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Тертый кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К кабачку добавить тертый сыр, яйца, кефир и зелень. Все перемешать. 

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Яйца и зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем добавить муку и еще раз все перемешать. 

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Кабачок и мука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Жарить хачапури на сковороде с небольшим количеством растительного масла. 

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Приготовление хачапури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем обжарить с другой стороны до золотистости. 

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Приготовление хачапури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

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