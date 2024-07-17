Хачапури из кабачка на завтрак — пошаговый рецепт.

Хачапури из кабачков на завтрак — хит лета 2024
Очень вкусные и ароматные хачапури из кабачка на завтрак. Готовятся очень просто и быстро. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- кабачок 1 шт. (350 г);
- сыр 150 г;
- зеленый лук и укроп;
- кефир или йогурт 200 г;
- яйца 2 шт;
- соль по вкусу (в зависимости от солености сыра);
- сода 1/4 ч.л;
- черный молотый перец;
- мука 5-6 ст.л.
Способ приготовления
Сначала необходимо натереть кабачок и убрать из него лишнюю жидкость.
К кабачку добавить тертый сыр, яйца, кефир и зелень. Все перемешать.
Затем добавить муку и еще раз все перемешать.
Жарить хачапури на сковороде с небольшим количеством растительного масла.
Затем обжарить с другой стороны до золотистости.
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