Хачапури из кабачка на завтрак — пошаговый рецепт.

Хачапури из кабачков. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусные и ароматные хачапури из кабачка на завтрак. Готовятся очень просто и быстро. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

кабачок 1 шт. (350 г);

сыр 150 г;

зеленый лук и укроп;

кефир или йогурт 200 г;

яйца 2 шт;

соль по вкусу (в зависимости от солености сыра);

сода 1/4 ч.л;

черный молотый перец;

мука 5-6 ст.л.

Способ приготовления

Сначала необходимо натереть кабачок и убрать из него лишнюю жидкость.

Тертый кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К кабачку добавить тертый сыр, яйца, кефир и зелень. Все перемешать.

Яйца и зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем добавить муку и еще раз все перемешать.

Кабачок и мука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Жарить хачапури на сковороде с небольшим количеством растительного масла.

Приготовление хачапури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем обжарить с другой стороны до золотистости.

Приготовление хачапури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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