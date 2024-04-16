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Хачапурі з сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин

16 квітня 2024 05:43
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Швидкий сніданок за 10 хвилин — покроковий рецепт хачапурі
Хачапурі з сиром. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Як приготувати смачний хачапурі із сиром за 10 хвилин? Легко і просто! В цьому рецепті ви дізнаєтесь всі секрети приготування

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 150 г борошна (1 склянка);
  • 1 яйце;
  • 250 мл молоко (1 склянка);
  • 200 г сиру "Сулугуні";
  • сіль;
  • вершкове масло. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно натерти  сир на тертці.

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Натертий сир. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо до молока яйце, муку і сіль. Все ретельно перемішати. 

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Сир та тісто. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо до цієї маси натертий сир. Все ретельно перемішати. 

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Приготування хачапурі. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смажити хачапурі на сковороді з обох сторін до золотої скоринки. 

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Готові хачапурі. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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