Швидкий сніданок за 10 хвилин — покроковий рецепт хачапурі

Хачапурі з сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин
Як приготувати смачний хачапурі із сиром за 10 хвилин? Легко і просто! В цьому рецепті ви дізнаєтесь всі секрети приготування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 150 г борошна (1 склянка);
- 1 яйце;
- 250 мл молоко (1 склянка);
- 200 г сиру "Сулугуні";
- сіль;
- вершкове масло.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти сир на тертці.
Додаємо до молока яйце, муку і сіль. Все ретельно перемішати.
Додаємо до цієї маси натертий сир. Все ретельно перемішати.
Смажити хачапурі на сковороді з обох сторін до золотої скоринки.
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