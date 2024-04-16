Швидкий сніданок за 10 хвилин — покроковий рецепт хачапурі

Хачапурі з сиром. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Як приготувати смачний хачапурі із сиром за 10 хвилин? Легко і просто! В цьому рецепті ви дізнаєтесь всі секрети приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

150 г борошна (1 склянка);

1 яйце;

250 мл молоко (1 склянка);

200 г сиру "Сулугуні";

сіль;

вершкове масло.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти сир на тертці.

Натертий сир. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо до молока яйце, муку і сіль. Все ретельно перемішати.

Сир та тісто. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо до цієї маси натертий сир. Все ретельно перемішати.

Приготування хачапурі. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смажити хачапурі на сковороді з обох сторін до золотої скоринки.

Готові хачапурі. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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