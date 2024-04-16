Быстрый завтрак за 10 минут — пошаговый рецепт хачапури

Хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут
16 апреля 2024 05:43
Хачапури с творогом. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Как приготовить вкусный хачапури с сыром за 10 минут? Легко и просто! В этом рецепте вы узнаете все секреты приготовления.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
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Вам понадобится:
- 150 г муки (1 стакан);
- 1 яйцо;
- 250 мл молоко (1 стакан);
- 200 г сыра "Сулугуни";
- соль;
- сливочное масло.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть сыр на терке.
Добавляем к молоку яйцо, муку и соль. Все тщательно перемешать.
Добавляем в эту массу натертый сыр. Все тщательно перемешать.
Жарить хачапури на сковороде с обеих сторон до золотой корочки.
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