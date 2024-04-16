Быстрый завтрак за 10 минут — пошаговый рецепт хачапури

Хачапури с творогом. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Как приготовить вкусный хачапури с сыром за 10 минут? Легко и просто! В этом рецепте вы узнаете все секреты приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

150 г муки (1 стакан);

1 яйцо;

250 мл молоко (1 стакан);

200 г сыра "Сулугуни";

соль;

сливочное масло.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть сыр на терке.

Натертый сыр. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем к молоку яйцо, муку и соль. Все тщательно перемешать.

Сыр и тесто. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем в эту массу натертый сыр. Все тщательно перемешать.

Приготовление хачапури. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Жарить хачапури на сковороде с обеих сторон до золотой корочки.

Готовые хачапури. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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