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Хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут

16 апреля 2024 05:43
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Быстрый завтрак за 10 минут — пошаговый рецепт хачапури
Хачапури с творогом. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Как приготовить вкусный хачапури с сыром за 10 минут? Легко и просто! В этом рецепте вы узнаете все секреты приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 150 г муки (1 стакан);
  • 1 яйцо;
  • 250 мл молоко (1 стакан);
  • 200 г сыра "Сулугуни";
  • соль;
  • сливочное масло.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть сыр на терке.

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Натертый сыр. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем к молоку яйцо, муку и соль. Все тщательно перемешать.

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Сыр и тесто. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем в эту массу натертый сыр. Все тщательно перемешать.

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Приготовление хачапури. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Жарить хачапури на сковороде с обеих сторон до золотой корочки.

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Готовые хачапури. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Раньше мы писали о рецепте домашних ролинов с грибами из лаваша от украинской хозяйки.

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