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Хачапурі із сиром на сковороді за 10 хвилин — швидкий, легкий та простий рецепт

3 липня 2024 20:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Секрети приготування хачапурі з сиром за 10 хвилин на сковороді — покроковий рецепт
Хачапурі із сиром. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Приготувати смачні хачапурі із сиром дуже легко лише за 10 хвилин. Ця страва буде доречна й до сніданку, й до обіду чи вечері. Спробуйте приготовити та переконайтеся в тому, що це дуже смачно та швидко. 

Рецепт було опубліковано на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться: 

  • 150 г борошна (1 склянка);
  • 1 яйце;
  • 250 мл молока (1 склянка);
  • 200 г сиру "Сулугуні";
  • сіль;
  • вершкове масло.

Спосіб приготування 

Спочатку необхідно натерти сир на тертці.

натертый сыр
Натертий сир. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Потім додати до молока яйце, муку і сіль.

сырное тесто
Сирне тісто. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо натертий сир. Все перемішати. 

рецепт хачапури с сыром
Хачапурі із сиром. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смажити на пательні з двох боків до готовності. 

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий та смачний рецепт із лаваша.

Або ознайомтеся з рецептом смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно.

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