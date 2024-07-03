Секрети приготування хачапурі з сиром за 10 хвилин на сковороді — покроковий рецепт

Хачапурі із сиром. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготувати смачні хачапурі із сиром дуже легко лише за 10 хвилин. Ця страва буде доречна й до сніданку, й до обіду чи вечері. Спробуйте приготовити та переконайтеся в тому, що це дуже смачно та швидко.

Рецепт було опубліковано на YouTube каналі Liza Glinskaya.

Читайте також:

Вам знадобиться:

150 г борошна (1 склянка);

1 яйце;

250 мл молока (1 склянка);

200 г сиру "Сулугуні";

сіль;

вершкове масло.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти сир на тертці.

Натертий сир. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Потім додати до молока яйце, муку і сіль.

Сирне тісто. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо натертий сир. Все перемішати.

Хачапурі із сиром. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смажити на пательні з двох боків до готовності.

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий та смачний рецепт із лаваша.

Або ознайомтеся з рецептом смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно.