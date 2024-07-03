Секрети приготування хачапурі з сиром за 10 хвилин на сковороді — покроковий рецепт

Хачапурі із сиром на сковороді за 10 хвилин — швидкий, легкий та простий рецепт
Приготувати смачні хачапурі із сиром дуже легко лише за 10 хвилин. Ця страва буде доречна й до сніданку, й до обіду чи вечері. Спробуйте приготовити та переконайтеся в тому, що це дуже смачно та швидко.
Рецепт було опубліковано на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 150 г борошна (1 склянка);
- 1 яйце;
- 250 мл молока (1 склянка);
- 200 г сиру "Сулугуні";
- сіль;
- вершкове масло.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно натерти сир на тертці.
Потім додати до молока яйце, муку і сіль.
Додаємо натертий сир. Все перемішати.
Смажити на пательні з двох боків до готовності.
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