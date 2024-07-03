Секреты приготовления хачапури с творогом за 10 минут на сковороде — пошаговый рецепт

Хачапури с сыром на сковороде за 10 минут — быстрый, легкий и простой рецепт
Приготовить вкусные хачапури с сыром очень легко всего за 10 минут. Это блюдо будет уместно и к завтраку, и к обеду или ужину. Попытайтесь приготовить и убедитесь в том, что это очень вкусно и быстро.
Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 150 г муки (1 стакан);
- 1 яйцо;
- 250 мл молоко (1 стакан);
- 200 г сыра "Сулугуни";
- соль;
- сливочное масло.
Способ приготовления
Сначала необходимо натереть творог на терке.
Затем добавить к молоку яйцо, муку и соль.
Добавляем натертый сыр. Всё перемешать.
Жарить на сковороде с двух сторон до готовности.
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