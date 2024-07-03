Секреты приготовления хачапури с творогом за 10 минут на сковороде — пошаговый рецепт

Хачапури с творогом. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовить вкусные хачапури с сыром очень легко всего за 10 минут. Это блюдо будет уместно и к завтраку, и к обеду или ужину. Попытайтесь приготовить и убедитесь в том, что это очень вкусно и быстро.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

150 г муки (1 стакан);

1 яйцо;

250 мл молоко (1 стакан);

200 г сыра "Сулугуни";

соль;

сливочное масло.

Способ приготовления

Сначала необходимо натереть творог на терке.

Натертый творог. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Затем добавить к молоку яйцо, муку и соль.

Сырное тесто. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем натертый сыр. Всё перемешать.

Хачапури с творогом. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Жарить на сковороде с двух сторон до готовности.

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