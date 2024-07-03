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Хачапури с сыром на сковороде за 10 минут — быстрый, легкий и простой рецепт

3 июля 2024 20:45
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Секреты приготовления хачапури с творогом за 10 минут на сковороде — пошаговый рецепт
Хачапури с творогом. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Приготовить вкусные хачапури с сыром очень легко всего за 10 минут. Это блюдо будет уместно и к завтраку, и к обеду или ужину. Попытайтесь приготовить и убедитесь в том, что это очень вкусно и быстро.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 150 г муки (1 стакан);
  • 1 яйцо;
  • 250 мл молоко (1 стакан);
  • 200 г сыра "Сулугуни";
  • соль;
  • сливочное масло.

Способ приготовления

Сначала необходимо натереть творог на терке.

натертый сыр
Натертый творог. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Затем добавить к молоку яйцо, муку и соль.

сырное тесто
Сырное тесто. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем натертый сыр. Всё перемешать.

рецепт хачапуры с сыром
Хачапури с творогом. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Жарить на сковороде с двух сторон до готовности.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.

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