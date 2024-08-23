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Хіт закруток на зиму — таку консерву з мойви у вас проситимуть всі

23 серпня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Хіт закруток на зиму — покроковий рецепт консервації мойви
Консерва з мойви. Фото: YouTube @LOZOVSKI
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ця консерва з мойви — справжній хіт серед зимових закруток, який не залишить байдужим нікого. Соковита, ароматна та неймовірно смачна, вона швидко стане улюбленою у вашій родині. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі LOZOVSKI

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Вам знадобиться (виходить приблизно 6 баночок по 0,5 л.): 

  • 1,5 кг мойви;
  • 700 г моркви;
  • 700 г цибулі;
  • 2,5 літри томатного соку;
  • 1 столова ложка солі;
  • 2 столові ложки цукру (сіль і цукор регулюйте за смаком);
  • чорний перець мелений за смаком;
  • 100 г олії для обсмаження овочей;
  • 200 г олії для обсмаження мойви;
  • дрібка борошна для обсмаження мойви. 

Спосіб приготування 

Моркву потрібно помити та натерти, цибулю нарізати на півкільця. 

рецепт консерви з мойви
Інгредієнти для заготовки. Фото: YouTube @LOZOVSKI

З томатів зробити томтаний сік, поставити на вогонь та довести до кипіння. За смаком додати сіль та перець. 

рецепт консерви з мойви на зиму
Томатний сік та морква. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Томатний сік варити 10-15 хвилин. Потім додати обсмажені овочі і мойву. 

рецепт консерви з мойви в томатному соусі
Смажена риба. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Варити 1 годину. За 10 хвилин до кінця варки додати 5 столових ложок оцту.

рецепт консерви з мойви в томатному соусі на зиму
Мойва в соусі. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Коли все разом прокипить — закрутити. Закутати. 

простий рецепт консерви з мойви в томатному соусі
Заготовка з риби. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, за смаком, як аджика — усі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували рецепти інших аджик. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете її використовувати для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або супу та рагу, а дехто їсть її прямо зі свіжим хлібом.

лайфхаки рецепти заготівля на зиму консерва мойва

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