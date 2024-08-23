Хит закруток на зиму – пошаговый рецепт консервации мойвы

Хит закруток на зиму — такую консерву из мойвы у вас будут просить все
Эта консерва из мойвы — настоящий хит среди зимних закруток, который не оставит равнодушным никого. Сочная, ароматная и невероятно вкусная, она быстро станет любимой в вашей семье.
Рецепт опубликовали на YouTube канале LOZOVSKI.
Вам понадобится (выходит примерно 6 баночек по 0,5 л.):
- 1,5 кг мойвы;
- 700 г моркови;
- 700 г лука;
- 2,5 литра томатного сока;
- 1 столовая ложка соли;
- 2 столовые ложки сахара (соль и сахар регулируйте по вкусу);
- черный перец молотый по вкусу;
- 100 г масла для обжарки овощей;
- 200 г масла для обжарки мойвы;
- щепотка муки для обжарки мойвы.
Способ приготовления
Морковь нужно промыть и натереть, лук нарезать на полкольца.
Из томатов сделать томтаный сок, поставить на огонь и довести до кипения. По вкусу добавить соль и перец.
Томатный сок варить 10-15 минут. Затем добавить обжаренные овощи и мойву.
Варить 1 час. За 10 минут до конца варки добавить 5 столовых ложек уксуса.
Когда все прокипит — закрутить. Укутать.
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