Хит закруток на зиму – пошаговый рецепт консервации мойвы

Консерва из мойвы. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Эта консерва из мойвы — настоящий хит среди зимних закруток, который не оставит равнодушным никого. Сочная, ароматная и невероятно вкусная, она быстро станет любимой в вашей семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале LOZOVSKI.

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Вам понадобится (выходит примерно 6 баночек по 0,5 л.):

1,5 кг мойвы;

700 г моркови;

700 г лука;

2,5 литра томатного сока;

1 столовая ложка соли;

2 столовые ложки сахара (соль и сахар регулируйте по вкусу);

черный перец молотый по вкусу;

100 г масла для обжарки овощей;

200 г масла для обжарки мойвы;

щепотка муки для обжарки мойвы.

Способ приготовления

Морковь нужно промыть и натереть, лук нарезать на полкольца.

Ингредиенты для заготовки. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Из томатов сделать томтаный сок, поставить на огонь и довести до кипения. По вкусу добавить соль и перец.

Томатный сок и морковь. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Томатный сок варить 10-15 минут. Затем добавить обжаренные овощи и мойву.

Жареная рыба. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Варить 1 час. За 10 минут до конца варки добавить 5 столовых ложек уксуса.

Мойва в соусе. Фото: YouTube @LOZOVSKI

Когда все прокипит — закрутить. Укутать.

Заготовка из рыбы. Фото: YouTube @LOZOVSKI

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