Хітовий гарнір з рисом — рецепт, який буде доречним завжди

Гарнір з рисом. Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте універсальний гарнір, який поєднується з будь-якою стравою? Цей запечений рис із соковитою куркою, цибулею, морквою та ароматним часником стане вашим фаворитом! Мінімум зусиль, а результат — приголомшливий! Готується в духовці, виходить ніжним, розсипчастим і чудово вбирає всі смаки. Ідеальний варіант для ситної вечері чи обіду.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

цибуля — 150 г;

морква — 150 г;

куряча грудка — 300-500 г;

сіль — 1 ч. л.;

чорний перець — за смаком;

часник — 4-5 зубчиків;

рис довгозерний — 300 г;

гаряча вода — 600 мл.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Очистити овочі. Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на тертці. Курячу грудку нарізати кубиками. Рис промити у кількох водах.

Морква та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

У сковороду влити олію, додати цибулю та обсмажити до напівпрозорості. Додати моркву, смажити ще 1 хвилину.

Приготування гарніра. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти нарізане куряче філе, обсмажити до побіління протягом 5-7 хвилин. Приправити сіллю, чорним перцем, додати часник, пропущений через прес, перемішати та зняти з вогню. Викласти підготовлені овочі з м’ясом у форму для запікання (приблизні розміри 30×20 см). Розподілити зверху промитий рис, приправити сіллю та перцем.

Приготування риса. Фото: gospodynka.com.ua

Влити гарячу воду. Закрити форму фольгою та відправити у розігріту духовку на 30 хвилин при 180°C. Після закінчення часу вимкнути духовку та залишити ще на 15 хвилин. Дістати форму, перемішати рис із м’ясом та овочами. Подавати гарячим до столу.

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