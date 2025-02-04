Хитовый гарнир с рисом — рецепт, который будет уместен всегда

Гарнир с рисом. Фото: gospodynka.com.ua

Ищете универсальный гарнир, который сочетается с любым блюдом? Этот запеченный рис с сочной курицей, луком, морковью и ароматным чесноком станет вашим фаворитом! Минимум усилий, а результат — потрясающий! Готовится в духовке, получается нежным, рассыпчатым и прекрасно впитывает все вкусы. Идеальный вариант для сытного ужина или обеда.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

лук — 150 г;

морковь — 150 г;

куриная грудка — 300-500 г;

соль — 1 ч. л;

черный перец — по вкусу;

чеснок — 4-5 зубчиков;

рис длиннозерный — 300 г;

горячая вода — 600 мл.;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Очистить овощи. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на терке. Куриную грудку нарезать кубиками. Рис промыть в нескольких водах.

Морковь и лук Фото: gospodynka.com.ua

В сковороду влить масло, добавить лук и обжарить до полупрозрачности. Добавить морковь, жарить еще 1 минуту.

Приготовление гарнира Фото: gospodynka.com.ua

Выложить нарезанное куриное филе, обжарить до побеления в течение 5-7 минут. Приправить солью, черным перцем, добавить чеснок, пропущенный через пресс, перемешать и снять с огня. Выложить подготовленные овощи с мясом в форму для запекания (приблизительные размеры 30×20 см). Распределить сверху промытый рис, приправить солью и перцем.

Приготовление риса Фото: gospodynka.com.ua

Влить горячую воду. Закрыть форму фольгой и отправить в разогретую духовку на 30 минут при 180°C. По истечении времени выключить духовку и оставить еще на 15 минут. Достать форму, перемешать рис с мясом и овощами. Подавать горячим к столу.

Ранее мы писали о самой полезной каше, о которой все забыли — вкусный завтрак.