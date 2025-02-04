Хитовый гарнир с рисом — рецепт, который будет уместен всегда

"Хитовый" гарнир с рисом, который будет уместен всегда
Ищете универсальный гарнир, который сочетается с любым блюдом? Этот запеченный рис с сочной курицей, луком, морковью и ароматным чесноком станет вашим фаворитом! Минимум усилий, а результат — потрясающий! Готовится в духовке, получается нежным, рассыпчатым и прекрасно впитывает все вкусы. Идеальный вариант для сытного ужина или обеда.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- лук — 150 г;
- морковь — 150 г;
- куриная грудка — 300-500 г;
- соль — 1 ч. л;
- черный перец — по вкусу;
- чеснок — 4-5 зубчиков;
- рис длиннозерный — 300 г;
- горячая вода — 600 мл.;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Очистить овощи. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на терке. Куриную грудку нарезать кубиками. Рис промыть в нескольких водах.
В сковороду влить масло, добавить лук и обжарить до полупрозрачности. Добавить морковь, жарить еще 1 минуту.
Выложить нарезанное куриное филе, обжарить до побеления в течение 5-7 минут. Приправить солью, черным перцем, добавить чеснок, пропущенный через пресс, перемешать и снять с огня. Выложить подготовленные овощи с мясом в форму для запекания (приблизительные размеры 30×20 см). Распределить сверху промытый рис, приправить солью и перцем.
Влить горячую воду. Закрыть форму фольгой и отправить в разогретую духовку на 30 минут при 180°C. По истечении времени выключить духовку и оставить еще на 15 минут. Достать форму, перемешать рис с мясом и овощами. Подавать горячим к столу.
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