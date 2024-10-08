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Хітовий рецепт торту, який вже 20 років готується на замовлення

8 жовтня 2024 03:20
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Торт, який готують на замовлення вже 20 років — покроковий рецепт приготування
Торт "наполеон". Фото: gospodynka.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Смачний, перевірений часом десерт, що підкорив багатьох своїм ніжним смаком. Шукаєте рецепт торту, який завжди стає хітом на святковому столі? Цей десерт готують на замовлення вже понад 20 років, і він залишається незмінним фаворитом завдяки своїй ніжній текстурі та неперевершеному смаку. Спробуйте і переконайтеся самі!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • цукор 120 г
  • вершкове масло 100 г;
  • мед 100 г;
  • сода 4 г;
  • яйце 2 шт;
  • сіль;
  • борошно 360 г. 

Для крема: 

  • вершки 33% 400 г;
  • цукор 120 г;
  • сметана 450 г. 

Спосіб приготування 

У каструлю з товстим дном всипати цукор, додати вершкове масло, влити мед та додати соду. Поставити на середній вогонь і, постійно помішуючи, розтопити суміш, доводячи її до карамельного кольору.

рецепт ледачого наполеона
Цукор та вершкове масло. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці змішати яйця з сіллю, влити готову карамельну масу та ретельно перемішати. Додати борошно і замісити тісто до однорідності. Накрити миску харчовою плівкою і поставити тісто в холодильник на 1 годину.

швидкий рецепт ледачого наполеона
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Збити міксером вершки з цукром до пишності, потім додати сметану і перемішати ложкою до однорідної консистенції. Тісто обм'яти на столі, поділити на 8 рівних частин і сформувати з них кульки.

простий рецепт ледачого наполеона
Тісто для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Кожну кульку розкачати на пергаменті в прямокутний пласт розміром 27x20 см. Обрізати краї і вирівняти пласти. Випікати всі 8 коржів у розігрітій до 160°C духовці по 5 хвилин кожен. Обрізки також випекти, вони будуть використані для прикрашання торта.

рецепт ледачого наполеона
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Готові коржі промазати кремом, змастити боки та верх торта. Обрізки подрібнити в крихту і посипати нею торт.

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