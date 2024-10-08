Торт, который готовят под заказ уже 20 лет — пошаговый рецепт приготовления

Торт "Наполеон". Фото: gospodynka.com.ua

Вкусный, проверенный временем десерт, покоривший многих своим нежным вкусом. Ищете рецепт торта, который всегда становится хитом на праздничном столе? Этот десерт готовят под заказ уже более 20 лет, и он остается неизменным фаворитом благодаря своей нежной текстуре и непревзойденному вкусу. Попробуйте и убедитесь сами!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

сахар 120 г

сливочное масло 100 г;

мед 100 г;

сода 4 г;

яйцо 2 шт;

соль;

мука 360 г.

Для крема:

сливки 33% 400 г;

сахар 120 г;

сметана 450 г.

Способ приготовления

В кастрюлю с толстым дном всыпать сахар, добавить сливочное масло, влить мед и добавить соду. Поставить на средний огонь и постоянно помешивая, растопить смесь, доводя ее до карамельного цвета.

Сахар и сливочное масло. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске смешать яйца с солью, влить готовую массу карамель и тщательно перемешать. Добавить муку и замесить тесто до однородности. Накрыть миску пищевой плёнкой и поставить тесто в холодильник на 1 час.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить миксером сливки с сахаром до пышности, затем добавить сметану и перемешать ложкой до однородной консистенции. Тесто обмять на столе, разделить на 8 равных частей и сформовать из них шарики.

Тесто для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый шарик раскатать на пергаменте в прямоугольный пласт размером 27x20 см. Обрезать края и выровнять пласты. Выпекать все 8 лепешек в разогретой до 160°C духовке по 5 минут каждый. Обрезки также выпечь, они будут использованы для украшения торта.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые лепешки промазать кремом, смазать бока и верх торта. Обрезки измельчить в крошку и посыпать ею торт.

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