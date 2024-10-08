Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Хитовый рецепт торта, который уже 20 лет готовится на заказ arrow

Хитовый рецепт торта, который уже 20 лет готовится на заказ

8 октября 2024 03:20
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Торт, который готовят под заказ уже 20 лет — пошаговый рецепт приготовления
Торт "Наполеон". Фото: gospodynka.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Вкусный, проверенный временем десерт, покоривший многих своим нежным вкусом. Ищете рецепт торта, который всегда становится хитом на праздничном столе? Этот десерт готовят под заказ уже более 20 лет, и он остается неизменным фаворитом благодаря своей нежной текстуре и непревзойденному вкусу. Попробуйте и убедитесь сами!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сахар 120 г
  • сливочное масло 100 г;
  • мед 100 г;
  • сода 4 г;
  • яйцо 2 шт;
  • соль;
  • мука 360 г.

Для крема:

  • сливки 33% 400 г;
  • сахар 120 г;
  • сметана 450 г.

Способ приготовления

В кастрюлю с толстым дном всыпать сахар, добавить сливочное масло, влить мед и добавить соду. Поставить на средний огонь и постоянно помешивая, растопить смесь, доводя ее до карамельного цвета.

рецепт ленивого наполеона
Сахар и сливочное масло. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске смешать яйца с солью, влить готовую массу карамель и тщательно перемешать. Добавить муку и замесить тесто до однородности. Накрыть миску пищевой плёнкой и поставить тесто в холодильник на 1 час.

быстрый рецепт ленивого наполеона
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить миксером сливки с сахаром до пышности, затем добавить сметану и перемешать ложкой до однородной консистенции. Тесто обмять на столе, разделить на 8 равных частей и сформовать из них шарики.

простой рецепт ленивого наполеона
Тесто для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый шарик раскатать на пергаменте в прямоугольный пласт размером 27x20 см. Обрезать края и выровнять пласты. Выпекать все 8 лепешек в разогретой до 160°C духовке по 5 минут каждый. Обрезки также выпечь, они будут использованы для украшения торта.

рецепт ленивого наполеона
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые лепешки промазать кремом, смазать бока и верх торта. Обрезки измельчить в крошку и посыпать ею торт.

Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки, что готовится 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом нежного торта "пломбор" без выпечки.

А когда нет света, приготовьте этот торт за 15 минут — простой рецепт без выпечки

Еще рекомендуем ознакомиться с простым и быстрым рецептом ледового домашнего медовика за 10 минут.

Обратите внимание на торт за 15 минут, только из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и вкусно.

рецепты лайфхаки десерт торт Наполеон

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории D и DE — сколько платят

01:30 Мобилизация в Украине без ТЦК — Генштаб рассказал о новом механизме

01:19 В Одессе раздаются взрывы — Россия атакует город дронами

00:30 Мобилизация в Украине в октябре — кого не будут призывать в ВСУ

00:16 В Киеве изменили движение автобусов — обновленный маршрут

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

00:04 В Одессе женщина пыталась повесить российский флаг — видео

00:02 Смерть Богдана Сташкива в ДТП на Закарпатье — как прославился легендарный певец

7 октября 2024
Text

23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

23:56 В Сумах слышали взрыв — военные предупреждали о КАБе на город

23:55 Стало известно, сколько украинцев добровольно обратились в центры рекрутинга

03:26 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории D и DE — сколько платят

01:30 Мобилизация в Украине без ТЦК — Генштаб рассказал о новом механизме

01:19 В Одессе раздаются взрывы — Россия атакует город дронами

00:30 Мобилизация в Украине в октябре — кого не будут призывать в ВСУ

00:16 В Киеве изменили движение автобусов — обновленный маршрут

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

00:04 В Одессе женщина пыталась повесить российский флаг — видео

00:02 Смерть Богдана Сташкива в ДТП на Закарпатье — как прославился легендарный певец

7 октября 2024

23:56 В Сумах слышали взрыв — военные предупреждали о КАБе на город

23:55 Стало известно, сколько украинцев добровольно обратились в центры рекрутинга

23:53 Воевал на стороне России — в Ивано-Франковске судили пленного украинца

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

06:40 Цены за 1 кг чермета в октябре — сколько стоит металлолом в Украине

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

Text

23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

Text

23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

Text

22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

Text

16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

Text

16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

Text

13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

Text

12:53 Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll