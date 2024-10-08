Торт, который готовят под заказ уже 20 лет — пошаговый рецепт приготовления

Хитовый рецепт торта, который уже 20 лет готовится на заказ
Вкусный, проверенный временем десерт, покоривший многих своим нежным вкусом. Ищете рецепт торта, который всегда становится хитом на праздничном столе? Этот десерт готовят под заказ уже более 20 лет, и он остается неизменным фаворитом благодаря своей нежной текстуре и непревзойденному вкусу. Попробуйте и убедитесь сами!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сахар 120 г
- сливочное масло 100 г;
- мед 100 г;
- сода 4 г;
- яйцо 2 шт;
- соль;
- мука 360 г.
Для крема:
- сливки 33% 400 г;
- сахар 120 г;
- сметана 450 г.
Способ приготовления
В кастрюлю с толстым дном всыпать сахар, добавить сливочное масло, влить мед и добавить соду. Поставить на средний огонь и постоянно помешивая, растопить смесь, доводя ее до карамельного цвета.
В отдельной миске смешать яйца с солью, влить готовую массу карамель и тщательно перемешать. Добавить муку и замесить тесто до однородности. Накрыть миску пищевой плёнкой и поставить тесто в холодильник на 1 час.
Взбить миксером сливки с сахаром до пышности, затем добавить сметану и перемешать ложкой до однородной консистенции. Тесто обмять на столе, разделить на 8 равных частей и сформовать из них шарики.
Каждый шарик раскатать на пергаменте в прямоугольный пласт размером 27x20 см. Обрезать края и выровнять пласты. Выпекать все 8 лепешек в разогретой до 160°C духовке по 5 минут каждый. Обрезки также выпечь, они будут использованы для украшения торта.
Готовые лепешки промазать кремом, смазать бока и верх торта. Обрезки измельчить в крошку и посыпать ею торт.
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