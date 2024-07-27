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Хітовий салат берлінський з простих інгредієнтів — ситно та смачно

27 липня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як приготувати берлінський салат — рецепт приготування
Салат берлінський. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей рецепт салату з шинкою, огірками та болгарським перцем дуже смачний. Незвичайна заправка на основі йогурту чи майонезу робить його дуже оригінальним на смак. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко

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Вам знадобиться: 

  • 2 жовтки;
  • 2 ст.л йогурту (або майонезу чи сметани);
  • 1 ч.л неміцної гірчиці;
  • сіль/перець.
  • 300 г шинки;
  • 300 г марин.огірків;
  • 1 болгарський  перець (великий);
  • 2 яйця;
  • 2 білка;
  • зелена цибуля;
  • 150 г свіжого огірка (необов'язково);
  • 100 г сиру. 

Спосіб приготування 

Для заправки потрібно перетерти жовтки, додати майонез чи сметану, гірчицю та перемішати. 

рецепт смачного салату
Приготування заправки. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Нарізати 300 г шинки, 300 г маринованих огірків та 1 болгарський  перець. 

рецепт смачного ситного салату
Приготування салату. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Також нарізати 2 яйця, зелену цибулю, 150 г свіжого огірка та 100 г сиру. Заправити салат заправкою й все ретельно перемішати. 

приготувння смачного салату рецепт
Приготування салату. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

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