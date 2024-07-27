Як приготувати берлінський салат — рецепт приготування

Салат берлінський. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Цей рецепт салату з шинкою, огірками та болгарським перцем дуже смачний. Незвичайна заправка на основі йогурту чи майонезу робить його дуже оригінальним на смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.

Читайте також:

Вам знадобиться:

2 жовтки;

2 ст.л йогурту (або майонезу чи сметани);

1 ч.л неміцної гірчиці;

сіль/перець.

300 г шинки;

300 г марин.огірків;

1 болгарський перець (великий);

2 яйця;

2 білка;

зелена цибуля;

150 г свіжого огірка (необов'язково);

100 г сиру.

Спосіб приготування

Для заправки потрібно перетерти жовтки, додати майонез чи сметану, гірчицю та перемішати.

Приготування заправки. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Нарізати 300 г шинки, 300 г маринованих огірків та 1 болгарський перець.

Приготування салату. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Також нарізати 2 яйця, зелену цибулю, 150 г свіжого огірка та 100 г сиру. Заправити салат заправкою й все ретельно перемішати.

Приготування салату. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Раніше ми писали про легкий квітневий салат за одну хвилину з черемшею та яйцями — суперрецепт.

Ви не повірите, яким смачним може бути салат, — рецепт з мівіни за 20 хвилин.

Також радимо ознайомитися з незвичайним рецептом салату з молодої капусти — ароматним та яскравим.

Ще ми розповідали про салат із крабовими паличками по-новому — рецепт, який сподобається.