Як приготувати берлінський салат — рецепт приготування

Хітовий салат берлінський з простих інгредієнтів — ситно та смачно
Цей рецепт салату з шинкою, огірками та болгарським перцем дуже смачний. Незвичайна заправка на основі йогурту чи майонезу робить його дуже оригінальним на смак.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.
Вам знадобиться:
- 2 жовтки;
- 2 ст.л йогурту (або майонезу чи сметани);
- 1 ч.л неміцної гірчиці;
- сіль/перець.
- 300 г шинки;
- 300 г марин.огірків;
- 1 болгарський перець (великий);
- 2 яйця;
- 2 білка;
- зелена цибуля;
- 150 г свіжого огірка (необов'язково);
- 100 г сиру.
Спосіб приготування
Для заправки потрібно перетерти жовтки, додати майонез чи сметану, гірчицю та перемішати.
Нарізати 300 г шинки, 300 г маринованих огірків та 1 болгарський перець.
Також нарізати 2 яйця, зелену цибулю, 150 г свіжого огірка та 100 г сиру. Заправити салат заправкою й все ретельно перемішати.
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