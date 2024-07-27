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Хитовый берлинский салат из простых ингредиентов — сытно и вкусно

27 июля 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как приготовить берлинский салат – рецепт приготовления
Салат берлинский. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот рецепт салата с ветчиной, огурцами и болгарским перцем очень вкусный. Необычная заправка на основе йогурта или майонеза делает его очень оригинальным по вкусу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

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Вам понадобится:

  • 2 желтка;
  • 2 ст.л йогурта (или майонеза или сметаны);
  • 1 ч.л некрепкой горчицы;
  • соль/перец.
  • 300 г ветчины;
  • 300 г марин.огурцов;
  • 1 болгарский перец (большой);
  • 2 яйца;
  • 2 белка;
  • зеленый лук;
  • 150 г свежего огурца (необязательно);
  • 100 г творога.

Способ приготовления

Для заправки нужно перетереть желтки, добавить майонез или сметану, горчицу и перемешать.

рецепт вкусного салата
Приготовление заправки. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Нарезать 300 г ветчины, 300 г маринованных огурцов и 1 болгарский перец.

рецепт вкусного сытного салата
Приготовление салата. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Также нарезать 2 яйца, зеленый лук, 150 г свежего огурца и 100 г сыра. Заправить салат заправкой и тщательно все перемешать.

приготовление вкусного салата рецепт
Приготовление салата. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

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рецепты лайфхаки ветчина салат перец

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