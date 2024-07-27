Как приготовить берлинский салат – рецепт приготовления

Салат берлинский. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Этот рецепт салата с ветчиной, огурцами и болгарским перцем очень вкусный. Необычная заправка на основе йогурта или майонеза делает его очень оригинальным по вкусу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

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Вам понадобится:

2 желтка;

2 ст.л йогурта (или майонеза или сметаны);

1 ч.л некрепкой горчицы;

соль/перец.

300 г ветчины;

300 г марин.огурцов;

1 болгарский перец (большой);

2 яйца;

2 белка;

зеленый лук;

150 г свежего огурца (необязательно);

100 г творога.

Способ приготовления

Для заправки нужно перетереть желтки, добавить майонез или сметану, горчицу и перемешать.

Приготовление заправки. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Нарезать 300 г ветчины, 300 г маринованных огурцов и 1 болгарский перец.

Приготовление салата. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Также нарезать 2 яйца, зеленый лук, 150 г свежего огурца и 100 г сыра. Заправить салат заправкой и тщательно все перемешать.

Приготовление салата. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

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