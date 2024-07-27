Как приготовить берлинский салат – рецепт приготовления

Хитовый берлинский салат из простых ингредиентов — сытно и вкусно
Этот рецепт салата с ветчиной, огурцами и болгарским перцем очень вкусный. Необычная заправка на основе йогурта или майонеза делает его очень оригинальным по вкусу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.
Вам понадобится:
- 2 желтка;
- 2 ст.л йогурта (или майонеза или сметаны);
- 1 ч.л некрепкой горчицы;
- соль/перец.
- 300 г ветчины;
- 300 г марин.огурцов;
- 1 болгарский перец (большой);
- 2 яйца;
- 2 белка;
- зеленый лук;
- 150 г свежего огурца (необязательно);
- 100 г творога.
Способ приготовления
Для заправки нужно перетереть желтки, добавить майонез или сметану, горчицу и перемешать.
Нарезать 300 г ветчины, 300 г маринованных огурцов и 1 болгарский перец.
Также нарезать 2 яйца, зеленый лук, 150 г свежего огурца и 100 г сыра. Заправить салат заправкой и тщательно все перемешать.
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