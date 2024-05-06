Як зберігати хліб, щоб він не плісняв - лайфхак з овочами.

Хліб на столі. Фото: Freepik

Вигляд цвілого хліба змушує більшість із нас відразу ж викидати його. Але є один спосіб, що допоможе зберегти свіжість продукту на довше.

Про це повідомляє Mirror.

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Немає нічого образливішого, ніж, збираючись приготувати шматочок тосту чи сендвіч, побачити, що ваш хліб запліснів.

Сині та зелені сліди грибка можуть бути дуже неприємними, і більшість з нас відразу ж викидають його і купують новий хліб. І хоча часто використовуються контейнери для хліба та пластикові обгортки, вони часто неефективні для продовження терміну зберігання.

Хліб на столі. Фото: Freepik

Любителька домашнього та здорового способу життя знайшла спосіб довше зберігати продукти та не допускати їх розбазарювання. Кейт Макл, більш відома під ніком @katya.mackle в TikTok, де вона розповідає про сімейне життя, рецепти, домашній інтер'єр і лайфхаки, придумала простий, дешевий і ефективний спосіб не дати хлібу занадто швидко висохнути і запліснівніти.

У своєму відео вона продемонструвала, як відкрила пакет із хлібом і поклала палички селери поверх м'якого білого хліба.

Хліб на столі. Фото: Freepik

Автор контенту також наполягає, що використання селери не змінює смак хліба і не надає йому запаху. Хороша новина полягає в тому, що для цього лайфхака не потрібно дорогого обладнання чи продуктів.

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