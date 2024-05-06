Як зберігати хліб, щоб він не плісняв - лайфхак з овочами.

Хліб без цвілі — лайфхак з овочами, щоб зберегти свіжість борошняних виробів
Вигляд цвілого хліба змушує більшість із нас відразу ж викидати його. Але є один спосіб, що допоможе зберегти свіжість продукту на довше.
Про це повідомляє Mirror.
@katya.mackle
Reply to @bethann_louise я можу задовольнити потреби 🫶🏼 #zerowaste #reducewaste #foodstorage #fridgeorganization #foodpreservation♬ Home - Edith Whiskers
Немає нічого образливішого, ніж, збираючись приготувати шматочок тосту чи сендвіч, побачити, що ваш хліб запліснів.
Сині та зелені сліди грибка можуть бути дуже неприємними, і більшість з нас відразу ж викидають його і купують новий хліб. І хоча часто використовуються контейнери для хліба та пластикові обгортки, вони часто неефективні для продовження терміну зберігання.
Любителька домашнього та здорового способу життя знайшла спосіб довше зберігати продукти та не допускати їх розбазарювання. Кейт Макл, більш відома під ніком @katya.mackle в TikTok, де вона розповідає про сімейне життя, рецепти, домашній інтер'єр і лайфхаки, придумала простий, дешевий і ефективний спосіб не дати хлібу занадто швидко висохнути і запліснівніти.
У своєму відео вона продемонструвала, як відкрила пакет із хлібом і поклала палички селери поверх м'якого білого хліба.
Автор контенту також наполягає, що використання селери не змінює смак хліба і не надає йому запаху. Хороша новина полягає в тому, що для цього лайфхака не потрібно дорогого обладнання чи продуктів.
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