Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Хліб без цвілі — лайфхак з овочами, щоб зберегти свіжість борошняних виробів arrow

Хліб без цвілі — лайфхак з овочами, щоб зберегти свіжість борошняних виробів

6 травня 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Як зберігати хліб, щоб він не плісняв - лайфхак з овочами.
Хліб на столі. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Вигляд цвілого хліба змушує більшість із нас відразу ж викидати його. Але є один спосіб, що допоможе зберегти свіжість продукту на довше.

Про це повідомляє Mirror.

Читайте також:
@katya.mackle

Reply to @bethann_louise я можу задовольнити потреби 🫶🏼 #zerowaste #reducewaste #foodstorage #fridgeorganization #foodpreservation

♬ Home - Edith Whiskers

Немає нічого образливішого, ніж, збираючись приготувати шматочок тосту чи сендвіч, побачити, що ваш хліб запліснів.

Сині та зелені сліди грибка можуть бути дуже неприємними, і більшість з нас відразу ж викидають його і купують новий хліб. І хоча часто використовуються контейнери для хліба та пластикові обгортки, вони часто неефективні для продовження терміну зберігання.

null
Хліб на столі. Фото: Freepik

Любителька домашнього та здорового способу життя знайшла спосіб довше зберігати продукти та не допускати їх розбазарювання. Кейт Макл, більш відома під ніком @katya.mackle в TikTok, де вона розповідає про сімейне життя, рецепти, домашній інтер'єр і лайфхаки, придумала простий, дешевий і ефективний спосіб не дати хлібу занадто швидко висохнути і запліснівніти.

У своєму відео вона продемонструвала, як відкрила пакет із хлібом і поклала палички селери поверх м'якого білого хліба.

null
Хліб на столі. Фото: Freepik

Автор контенту також наполягає, що використання селери не змінює смак хліба і не надає йому запаху. Хороша новина полягає в тому, що для цього лайфхака не потрібно дорогого обладнання чи продуктів.

Раніше ми писали, кому не можна їсти молоду капусту і чому.

Також ми розповідали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.

Дізнайтеся, чим корисна морква по-корейськи — кому не можна її їсти.

овочі
лайфхаки
хліб
зберігання продуктів
пліснява

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень