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Хлеб без плесени — лайфхак с овощами, чтобы сохранить свежесть мучных изделий

6 мая 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Как хранить хлеб, чтобы он не плесневел — лайфхак с овощами.
Хлеб на столе. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Вид заплесневелого хлеба заставляет большинство из нас сразу же выбрасывать его. Но есть один способ, который поможет сохранить свежесть продукта на дольше. 

Об этом сообщает Mirror

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@katya.mackle

Reply to @bethann_louise here are some food preservation tips 🫶🏼 #zerowaste #reducewaste #foodstorage #fridgeorganization #foodpreservation

♬ Home - Edith Whiskers

Нет ничего обиднее, чем, собираясь приготовить кусочек тоста или сэндвич, увидеть, что ваш хлеб заплесневел.

Синие и зеленые следы грибка могут быть очень неприятными, и большинство из нас сразу же выбрасывает его и покупает новую буханку. И хотя часто используются контейнеры для хлеба и пластиковые обертки, они зачастую неэффективны для продления срока хранения.

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Хлеб на столе. Фото: Freepik

Любительница домашнего и здорового образа жизни нашла способ дольше сохранять продукты и не допускать их разбазаривания. Кейт Макл, более известная под ником @katya.mackle в TikTok, где она рассказывает о семейной жизни, рецептах, домашнем интерьере и лайфхаках, придумала простой, дешевый и эффективный способ не дать хлебу слишком быстро высохнуть и заплесневеть.

В своем видео она продемонстрировала, как открыла пакет с хлебом и положила палочки сельдерея поверх буханки мягкого белого хлеба.

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Хлеб на столе. Фото: Freepik

Создательница контента также настаивает, что использование сельдерея не меняет вкус хлеба и не придает ему запаха. Хорошая новость заключается в том, что для этого лайфхака не требуется дорогостоящего оборудования или продуктов. 

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овощи
лайфхаки
хлеб
хранение продуктов
плесень

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