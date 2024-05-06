Как хранить хлеб, чтобы он не плесневел — лайфхак с овощами.

Хлеб на столе. Фото: Freepik

Вид заплесневелого хлеба заставляет большинство из нас сразу же выбрасывать его. Но есть один способ, который поможет сохранить свежесть продукта на дольше.

Об этом сообщает Mirror.

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Синие и зеленые следы грибка могут быть очень неприятными, и большинство из нас сразу же выбрасывает его и покупает новую буханку. И хотя часто используются контейнеры для хлеба и пластиковые обертки, они зачастую неэффективны для продления срока хранения.

Хлеб на столе. Фото: Freepik

Любительница домашнего и здорового образа жизни нашла способ дольше сохранять продукты и не допускать их разбазаривания. Кейт Макл, более известная под ником @katya.mackle в TikTok, где она рассказывает о семейной жизни, рецептах, домашнем интерьере и лайфхаках, придумала простой, дешевый и эффективный способ не дать хлебу слишком быстро высохнуть и заплесневеть.

В своем видео она продемонстрировала, как открыла пакет с хлебом и положила палочки сельдерея поверх буханки мягкого белого хлеба.

Хлеб на столе. Фото: Freepik

Создательница контента также настаивает, что использование сельдерея не меняет вкус хлеба и не придает ему запаха. Хорошая новость заключается в том, что для этого лайфхака не требуется дорогостоящего оборудования или продуктов.

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