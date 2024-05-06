Как хранить хлеб, чтобы он не плесневел — лайфхак с овощами.

Хлеб без плесени — лайфхак с овощами, чтобы сохранить свежесть мучных изделий
Вид заплесневелого хлеба заставляет большинство из нас сразу же выбрасывать его. Но есть один способ, который поможет сохранить свежесть продукта на дольше.
Об этом сообщает Mirror.
@katya.mackle
Reply to @bethann_louise here are some food preservation tips 🫶🏼 #zerowaste #reducewaste #foodstorage #fridgeorganization #foodpreservation♬ Home - Edith Whiskers
Нет ничего обиднее, чем, собираясь приготовить кусочек тоста или сэндвич, увидеть, что ваш хлеб заплесневел.
Синие и зеленые следы грибка могут быть очень неприятными, и большинство из нас сразу же выбрасывает его и покупает новую буханку. И хотя часто используются контейнеры для хлеба и пластиковые обертки, они зачастую неэффективны для продления срока хранения.
Любительница домашнего и здорового образа жизни нашла способ дольше сохранять продукты и не допускать их разбазаривания. Кейт Макл, более известная под ником @katya.mackle в TikTok, где она рассказывает о семейной жизни, рецептах, домашнем интерьере и лайфхаках, придумала простой, дешевый и эффективный способ не дать хлебу слишком быстро высохнуть и заплесневеть.
В своем видео она продемонстрировала, как открыла пакет с хлебом и положила палочки сельдерея поверх буханки мягкого белого хлеба.
Создательница контента также настаивает, что использование сельдерея не меняет вкус хлеба и не придает ему запаха. Хорошая новость заключается в том, что для этого лайфхака не требуется дорогостоящего оборудования или продуктов.
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