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Хлібний квас в домашніх умовах за рецептом Клопотенка — можна пити чи на окрошку

6 липня 2024 10:30
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Як приготувати хлібний квас у домашніх умовах — покроковий рецепт
Хлібний квас. Фото: klopotenko.com
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Квас — дуже популярний освіжаючий напій. Євген Клопотенко повідомив, що прийшов час поділитися цим рецептом, щоб ви могли приготувати квас в домашніх умовах, тим більше що це дуже просто. А крім того, щоб випити його у спеку, ви можете використовувати його як основу для окрошки. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Вам знадобиться: 

  • 400 г хліб бородинський;
  • 70 г цукру;
  • 2 г дріжджі живі;
  • 2,5 л вода. 

Спосіб приготування 

Бородинський хліб (400 г) поріжте кубиками з боками близько 1,5 см.  Підсушіть порізаний хліб на пательні без олії, поки хліб дещо не підсохне і не візьметься твердою скоринкою. 

чорний хліб для приготування квасу
Чорний хліб. Фото: @klopotenko

Відріжте від цілого бруска 2 г дріжджів. Для приготування квасу рекомендується використовувати тільки живі дріжджі. Покришіть дріжджі руками у невелику миску. 

приготування квасу на хлібі
Приготування квасу. Фото: @klopotenko

Чим більше ви подрібнете дріжджі, тим краще вони розчиняться.  Додайте до дріжджів близько 100 мл води і 2 ст. л. цукру. Перемішайте, поки цукор повністю розчиниться. Перекладіть кубики хліба в трилітрову банку з кришкою, що закручується, додайте воду з дріжджами та цукор, що залишився.  Потім долийте води до верху банки, злегка перемішайте. 

хлібний квас рецепт
Хлібний квас. Фото: @klopotenko

Закрийте не щільно кришкою і залиште бродити за кімнатної температури на 1-4 дні. Швидкість приготування квасу дуже залежить від оточуючої температури. Тож за спекотної погоди час приготування квасу буде мінімальним. Чим більше ви будете витримувати квас ти більш насиченим і різьким буде його смак. 

приготування хлібного квасу
Хлібний квас. Фото: @klopotenko

Процідіть квас через сито з марлею в чисту ємність та відразу перелийте в банки з кришками і поставте в холодильник. Домашній квас можна зберігати в холодильнику до 10 днів. 

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Євген Клопотенко рецепти окрошка шеф-кухар квас

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