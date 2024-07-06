Як приготувати хлібний квас у домашніх умовах — покроковий рецепт

Хлібний квас. Фото: klopotenko.com

Квас — дуже популярний освіжаючий напій. Євген Клопотенко повідомив, що прийшов час поділитися цим рецептом, щоб ви могли приготувати квас в домашніх умовах, тим більше що це дуже просто. А крім того, щоб випити його у спеку, ви можете використовувати його як основу для окрошки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

400 г хліб бородинський;

70 г цукру;

2 г дріжджі живі;

2,5 л вода.

Спосіб приготування

Бородинський хліб (400 г) поріжте кубиками з боками близько 1,5 см. Підсушіть порізаний хліб на пательні без олії, поки хліб дещо не підсохне і не візьметься твердою скоринкою.

Чорний хліб. Фото: @klopotenko

Відріжте від цілого бруска 2 г дріжджів. Для приготування квасу рекомендується використовувати тільки живі дріжджі. Покришіть дріжджі руками у невелику миску.

Приготування квасу. Фото: @klopotenko

Чим більше ви подрібнете дріжджі, тим краще вони розчиняться. Додайте до дріжджів близько 100 мл води і 2 ст. л. цукру. Перемішайте, поки цукор повністю розчиниться. Перекладіть кубики хліба в трилітрову банку з кришкою, що закручується, додайте воду з дріжджами та цукор, що залишився. Потім долийте води до верху банки, злегка перемішайте.

Хлібний квас. Фото: @klopotenko

Закрийте не щільно кришкою і залиште бродити за кімнатної температури на 1-4 дні. Швидкість приготування квасу дуже залежить від оточуючої температури. Тож за спекотної погоди час приготування квасу буде мінімальним. Чим більше ви будете витримувати квас ти більш насиченим і різьким буде його смак.

Хлібний квас. Фото: @klopotenko

Процідіть квас через сито з марлею в чисту ємність та відразу перелийте в банки з кришками і поставте в холодильник. Домашній квас можна зберігати в холодильнику до 10 днів.

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