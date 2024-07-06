Как приготовить хлебный квас в домашних условиях — пошаговый рецепт

Хлебный квас. Фото: klopotenko.com

Квас — очень популярный освежающий напиток. Евгений Клопотенко сообщил, что пришло время поделиться этим рецептом, чтобы вы могли приготовить квас в домашних условиях, тем более что это очень просто. А кроме того, чтобы выпить его в жару, вы можете использовать его в качестве основы для окрошки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

Читайте также:

Вам понадобится:

400 г хлеб бородинский;

70 г сахара;

2 г дрожжи живые;

2,5л вода.

Способ приготовления

Бородинский хлеб (400 г) порежьте кубиками по бокам около 1,5 см. Подсушите порезанный хлеб на сковороде без масла, пока хлеб не подсохнет и не возьмется твердой корочкой.

Черный хлеб. Фото: @klopotenko

Отрежьте от целого бруска 2 г дрожжей. Для приготовления кваса рекомендуется использовать только живые дрожжи. Покрошите дрожжи руками в маленькую миску.

Приготовление кваса. Фото: @klopotenko

Чем больше вы измельчите дрожжи, тем лучше они растворятся. Добавьте в дрожжи около 100 мл воды и 2 ст. л. сахара. Перемешайте, пока сахар полностью растворится. Переложите кубики хлеба в трехлитровую банку с завинчивающейся крышкой, добавьте воду с дрожжами и оставшийся сахар. Затем долейте воды вверх банки, слегка перемешайте.

Хлебный квас. Фото: @klopotenko

Закройте не плотно крышкой и оставьте бродить при комнатной температуре на 1-4 дня. Скорость приготовления кваса сильно зависит от окружающей температуры. Поэтому в жаркую погоду время приготовления кваса будет минимальным. Чем больше вы будете выдерживать квас ты насыщеннее и резче будет его вкус.

Хлебный квас. Фото: @klopotenko

Процедите квас через сито с марлей в чистую емкость и сразу перелейте в банки с крышками и поставьте в холодильник. Домашний квас можно хранить в холодильнике до 10 дней.

Раньше мы писали о рецепте компота из черешни — вкусный и освежающий напиток.

Еще мы рассказывали о старом рецепте густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет.

Также мы писали о сезоне шелковицы — идеях полезных витаминных заготовок на зиму.

Советуем ознакомиться с заготовкой на зиму — консервированный клубничный компот с лимоном.