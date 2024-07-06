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Хлебный квас в домашних условиях по рецепту Клопотенко — можно пить или на окрошку

6 июля 2024 10:30
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Как приготовить хлебный квас в домашних условиях — пошаговый рецепт
Хлебный квас. Фото: klopotenko.com
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Квас — очень популярный освежающий напиток. Евгений Клопотенко сообщил, что пришло время поделиться этим рецептом, чтобы вы могли приготовить квас в домашних условиях, тем более что это очень просто. А кроме того, чтобы выпить его в жару, вы можете использовать его в качестве основы для окрошки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • 400 г хлеб бородинский;
  • 70 г сахара;
  • 2 г дрожжи живые;
  • 2,5л вода.

Способ приготовления

Бородинский хлеб (400 г) порежьте кубиками по бокам около 1,5 см. Подсушите порезанный хлеб на сковороде без масла, пока хлеб не подсохнет и не возьмется твердой корочкой.

черный хлеб для приготовления кваса
Черный хлеб. Фото: @klopotenko

Отрежьте от целого бруска 2 г дрожжей. Для приготовления кваса рекомендуется использовать только живые дрожжи. Покрошите дрожжи руками в маленькую миску.

приготовление кваса на хлебе
Приготовление кваса. Фото: @klopotenko

Чем больше вы измельчите дрожжи, тем лучше они растворятся. Добавьте в дрожжи около 100 мл воды и 2 ст. л. сахара. Перемешайте, пока сахар полностью растворится. Переложите кубики хлеба в трехлитровую банку с завинчивающейся крышкой, добавьте воду с дрожжами и оставшийся сахар. Затем долейте воды вверх банки, слегка перемешайте.

хлебный квас рецепт
Хлебный квас. Фото: @klopotenko

Закройте не плотно крышкой и оставьте бродить при комнатной температуре на 1-4 дня. Скорость приготовления кваса сильно зависит от окружающей температуры. Поэтому в жаркую погоду время приготовления кваса будет минимальным. Чем больше вы будете выдерживать квас ты насыщеннее и резче будет его вкус.

приготовление хлебного кваса
Хлебный квас. Фото: @klopotenko

Процедите квас через сито с марлей в чистую емкость и сразу перелейте в банки с крышками и поставьте в холодильник. Домашний квас можно хранить в холодильнике до 10 дней.

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Евгений Клопотенко рецепты окрошка шеф-повар квас

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