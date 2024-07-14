Дуже смачний томатний соус на зиму – рецепт заготівлі

Хоч 100 банок закрийте, всі з'їдять — томатний соус "ніжність", найкраща заготовка на зиму
Ви дізнаєтеся, як приготувати смачний та корисний томатний соус "ніжність". Рецепт вартує вашої уваги, а сам соус готується дуже просто у домашніх умовах.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- помідори 4 кг;
- перець 1 кг;
- буряк 500 г;
- цибуля 1 кг;
- яблука 2 кг;
- цукор 500 г;
- сіль 3 ст.ложки (за смаком);
- лавровий лист 4-5 шт;
- гвоздика 10 шт;
- гострий перець 1 ч. л. (за бажанням);
- чорний перець 1 ч.л;
- оцет 9% 200мл.
Спосіб приготування
У каструлю кладемо буряк, цибулю та болгарський перець.
Також нарізаємо помідори і кладемо до решти овочів. Також додаємо 2 кг очищених яблук.
Овочі варимо рівно одну годину. Потім додати сіль, перець, лавровий лист та гвоздику.
Разом із спеціями варити ще 30 хвилин, а потім перебити за допомогою занурювального блендера. Додати 9% оцет і варимо ще 15 хвилин. Гарячий соус розливаємо банками і закриваємо.
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