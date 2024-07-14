Дуже смачний томатний соус на зиму – рецепт заготівлі

Томатний соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ви дізнаєтеся, як приготувати смачний та корисний томатний соус "ніжність". Рецепт вартує вашої уваги, а сам соус готується дуже просто у домашніх умовах.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

помідори 4 кг;

перець 1 кг;

буряк 500 г;

цибуля 1 кг;

яблука 2 кг;

цукор 500 г;

сіль 3 ст.ложки (за смаком);

лавровий лист 4-5 шт;

гвоздика 10 шт;

гострий перець 1 ч. л. (за бажанням);

чорний перець 1 ч.л;

оцет 9% 200мл.

Спосіб приготування

У каструлю кладемо буряк, цибулю та болгарський перець.

Буряк та цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також нарізаємо помідори і кладемо до решти овочів. Також додаємо 2 кг очищених яблук.

Помідори для соусу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овочі варимо рівно одну годину. Потім додати сіль, перець, лавровий лист та гвоздику.

Томатний соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Разом із спеціями варити ще 30 хвилин, а потім перебити за допомогою занурювального блендера. Додати 9% оцет і варимо ще 15 хвилин. Гарячий соус розливаємо банками і закриваємо.

Томатний соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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