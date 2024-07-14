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Хоч 100 банок закрийте, всі з'їдять — томатний соус "ніжність", найкраща заготовка на зиму

14 липня 2024 09:05
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Дуже смачний томатний соус на зиму – рецепт заготівлі
Томатний соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ви дізнаєтеся, як приготувати смачний та корисний томатний соус "ніжність". Рецепт вартує вашої уваги, а сам соус готується дуже просто у домашніх умовах.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • помідори 4 кг;
  • перець 1 кг;
  • буряк 500 г;
  • цибуля 1 кг;
  • яблука 2 кг;
  • цукор 500 г;
  • сіль 3 ст.ложки (за смаком);
  • лавровий лист 4-5 шт;
  • гвоздика 10 шт;
  • гострий перець 1 ч. л. (за бажанням);
  • чорний перець 1 ч.л;
  • оцет 9% 200мл.

Спосіб приготування

У каструлю кладемо буряк, цибулю та болгарський перець.

рецепт аджики на зиму
Буряк та цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також нарізаємо помідори і кладемо до решти овочів. Також додаємо 2 кг очищених яблук.

рецепт ароматної аджики на зиму
Помідори для соусу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овочі варимо рівно одну годину. Потім додати сіль, перець, лавровий лист та гвоздику.

рецепт смачної аджики на зиму
Томатний соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Разом із спеціями варити ще 30 хвилин, а потім перебити за допомогою занурювального блендера. Додати 9% оцет і варимо ще 15 хвилин. Гарячий соус розливаємо банками і закриваємо.

рецепт смачної та ароматної аджики на зиму
Томатний соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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