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Хоть 100 банок закройте, все съедят — томатный соус "нежность", лучшая заготовка на зиму

14 июля 2024 09:05
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Очень вкусный томатный соус на зиму – рецепт заготовки
Томатный соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Вы узнаете, как приготовить вкусный и полезный томатный соус "нежность". Рецепт стоит вашего внимания, а сам соус готовится очень просто в домашних условиях. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • помидоры 4 кг;
  • перец 1 кг;
  • свекла 500 г;
  • лук 1 кг;
  • яблоки 2 кг;
  • сахар 500 г;
  • соль 3 ст.ложки (по вкусу);
  • лавровый лист 4-5 шт;
  • гвоздика 10 шт;
  • острый перец 1 ч.л. (по желанию);
  • перец черный 1 ч.л;
  • уксус 9% 200 мл. 

Способ приготовления 

В кастрюлю кладем свеклу, лук и болгарский перец. 

рецепт аджики на зиму
Свекла и лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также нарезаем помидоры и кладем к остальным овощам. Также добавляем 2 кг очищенных яблок. 

рецепт ароматной аджики на зиму
Помидоры для соусу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овощи варим ровно один час. Затем добавить соль, перец, лавровый лист и гвоздику. 

рецепт вкусной аджики на зиму
Томатный соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Вместе со специями варить еще 30 минут, а затем перебить с помощью погружного блендера. Добавить 9% уксус и варим еще 15 минут. Горячий соус разливаем по банкам и закрываем. 

рецепт вкусной и ароматной аджики на зиму
Томатний соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.

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рецепты аджика помидоры на зиму заготовка на зиму соус

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