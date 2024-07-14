Очень вкусный томатный соус на зиму – рецепт заготовки

Томатный соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Вы узнаете, как приготовить вкусный и полезный томатный соус "нежность". Рецепт стоит вашего внимания, а сам соус готовится очень просто в домашних условиях.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

помидоры 4 кг;

перец 1 кг;

свекла 500 г;

лук 1 кг;

яблоки 2 кг;

сахар 500 г;

соль 3 ст.ложки (по вкусу);

лавровый лист 4-5 шт;

гвоздика 10 шт;

острый перец 1 ч.л. (по желанию);

перец черный 1 ч.л;

уксус 9% 200 мл.

Способ приготовления

В кастрюлю кладем свеклу, лук и болгарский перец.

Свекла и лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также нарезаем помидоры и кладем к остальным овощам. Также добавляем 2 кг очищенных яблок.

Помидоры для соусу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овощи варим ровно один час. Затем добавить соль, перец, лавровый лист и гвоздику.

Томатный соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Вместе со специями варить еще 30 минут, а затем перебить с помощью погружного блендера. Добавить 9% уксус и варим еще 15 минут. Горячий соус разливаем по банкам и закрываем.

Томатний соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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