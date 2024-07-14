Очень вкусный томатный соус на зиму – рецепт заготовки

Хоть 100 банок закройте, все съедят — томатный соус "нежность", лучшая заготовка на зиму
Вы узнаете, как приготовить вкусный и полезный томатный соус "нежность". Рецепт стоит вашего внимания, а сам соус готовится очень просто в домашних условиях.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- помидоры 4 кг;
- перец 1 кг;
- свекла 500 г;
- лук 1 кг;
- яблоки 2 кг;
- сахар 500 г;
- соль 3 ст.ложки (по вкусу);
- лавровый лист 4-5 шт;
- гвоздика 10 шт;
- острый перец 1 ч.л. (по желанию);
- перец черный 1 ч.л;
- уксус 9% 200 мл.
Способ приготовления
В кастрюлю кладем свеклу, лук и болгарский перец.
Также нарезаем помидоры и кладем к остальным овощам. Также добавляем 2 кг очищенных яблок.
Овощи варим ровно один час. Затем добавить соль, перец, лавровый лист и гвоздику.
Вместе со специями варить еще 30 минут, а затем перебить с помощью погружного блендера. Добавить 9% уксус и варим еще 15 минут. Горячий соус разливаем по банкам и закрываем.
Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.
Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.
Еще рекомендуем ознакомиться с очень простым рецептом спагетти из кабачка, который идеально подходит для тех, кто худеет.
Читайте Новини.LIVE!