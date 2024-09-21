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Холодець у банках на зиму — заготовка для тривалого зберігання без холодильника

21 вересня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Холодець у банках на зиму, ідеальна заготовка без холодильника — покроковий рецепт з фото
Холодець у банках. Фото: Скриншот YouTube @МоєПодвіря
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Холодець у банках — це ідеальний спосіб зберегти улюблену страву на зиму без потреби в холодильнику. Завдяки цьому рецепту ви можете насолоджуватися смачним і ситним холодцем у будь-який час, адже він зберігається тривалий час навіть у прохолодному місці. Простий у приготуванні, цей холодець стане незамінною заготівлею для вашого зимового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.

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Вам знадобиться: 

  • м'ясо;
  • цибуля разом з лушпинням (для гарного золотистого кольору);
  • морква;
  • лаврове листя;
  • духм'яний і чорний перець.

Спосіб приготування 

Найкраще готувати такий холодець, коли у морозильній камері назбирається багато різних супових наборів і м'ясних продуктів. 

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М'ясні продукти. Фото: Скриншот YouTube @МоєПодвіря

Холодець буде смачний, якщо приготуємо його з різних видів м'яса. Для кращого застигання обов'язково беремо свинячі рульки і ніжки.

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М'ясо та банки. Фото: Скриншот YouTube @МоєПодвіря

Підготовлене м'ясо викладаємо у каструлю, заливаємо водою. Як тільки вода закипить- одразу ж зливаємо воду, м'ясо перемиваємо, миємо каструлю від осаду.

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Приготованню холодцю. Фото: Скриншот YouTube @МоєПодвіря

Варимо м'ясо, поки не почне відділятися від кісток. Готове м'ясо накладаємо у чисті стерилізовані банки. Бульйон процідити через марлю, додати спеції за своїм смаком. Налити бульйон у банки з м'ясом і стерилізуємо дві години. Зберігати в холодильнику (найдовше два-три три місяці).

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Стерилизация банок. Фото: Скриншот YouTube @МоєПодвіря

Перед споживанням розтопити у каструлі з теплою водою, додати натертий часник і розливаємо у тарілки для застигання.

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