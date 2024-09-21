Холод в банках на зиму, идеальная заготовка без холодильника – пошаговый рецепт с фото

Холодец в банках. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

Холод в банках — это идеальный способ сохранить любимое блюдо на зиму без потребности в холодильнике. Благодаря этому рецепту вы можете наслаждаться вкусным и сытным студнем в любое время, ведь он сохраняется длительно даже в прохладном месте. Простой в приготовлении, этот студень станет незаменимой заготовкой для вашего зимнего стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Моє Подвір'я.

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Вам понадобится:

мясо;

луковица вместе с шелухой (для хорошего золотистого цвета);

морковь;

лавровые листья;

душистый и черный перец.

Способ приготовления

Лучше всего готовить такой студень, когда в морозильной камере накопится много разных суповых наборов и мясных продуктов.

Мясные продукты. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

Холодец будет вкусный, если приготовим его из разных видов мяса. Для лучшего застывания обязательно берем свиные рульки и ножки.

Мясо и банки. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

Подготовленное мясо выкладываем в кастрюлю, заливаем водой. Как только вода закипит — сразу же сливаем воду, мясо перемываем, моем кастрюлю от осадка.

Приготовление холодец. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

Варим мясо, пока не станет отделяться от костей. Готовое мясо накладываем в чистые стерилизованные банки. Бульон процедить через марлю, добавить специи по своему вкусу. Налить бульон в банки с мясом и стерилизуем два часа. Хранить в холодильнике (не дольше два-три месяца).

Стерилизация банок. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

Перед употреблением растопим в кастрюле с теплой водой, добавить натертый чеснок и разливаем в тарелки для застывания.

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