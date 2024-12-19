Холодець з куркою на свята — рецепт, який здивує ваших гостей

Холодець з куркою. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Холодець з куркою — страва, без якої важко уявити святковий стіл. Цей рецепт допоможе приготувати ніжний і прозорий холодець, який здивує ваших гостей і стане головною прикрасою застілля.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Читайте також:

Вам знадобиться:

800 г курячих гомілок;

1 цибулина середнього розміру;

кілька лаврових листків;

10 горошин чорного перцю;

25 г желатину;

1 ст. л. солі на 3 л води;

1 відварена морква середнього розміру;

листя свіжої петрушки;

1 банка консервованого горошку.

Спосіб приготування

Промити курячі гомілки та викласти їх у каструлю з 3 л води. Додати цибулю, розрізану на чотири частини, лаврові листки, чорний перець горошком. Довести до кипіння, зняти піну, зменшити вогонь і варити 35 хвилин.

Приготування бульона. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Вийняти м'ясо, процідити 1 л бульйону через сито, щоб зробити його прозорим, і дати трохи охолонути. У миску висипати желатин, залити окропом, розмішати до повного розчинення й додати в гарячий бульйон, ретельно перемішавши.

Желатин у воді. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Очистити куряче м’ясо від шкірки, розділити на невеликі шматочки. Нарізати відварену моркву маленькими кубиками. Відкрити банку консервованого горошку, злити рідину. Промити петрушку та відокремити листочки.

Курка та овочі. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

На дно кожного стакана або форми викласти шар моркви, горошку та листочків петрушки. Додати шар м'яса, потім знову петрушку, горошок і моркву.

Приготування холодця. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Залити теплим бульйоном до країв і дати охолонути. Накрити форми харчовою плівкою та поставити в холодильник на кілька годин до повного застигання.

Раніше ми писали про один секрет, який зробить ваш холодець прозорим.

Також ми розповідали, як почистити оселедець швидко і без кісток за одну хвилину — перевірений спосіб.

Зверніть увагу, що ця олія краще підходить для смаження будь-яких продуктів і не шкодить здоров'ю.

Ще ми писали про те, якою олією правильно заправляти салати, щоб не нашкодити здоров'ю.