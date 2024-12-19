Холодець з куркою на свята — рецепт, який здивує ваших гостей

Холодець з куркою до святкового столу, яким ви вразите гостей
Холодець з куркою — страва, без якої важко уявити святковий стіл. Цей рецепт допоможе приготувати ніжний і прозорий холодець, який здивує ваших гостей і стане головною прикрасою застілля.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 800 г курячих гомілок;
- 1 цибулина середнього розміру;
- кілька лаврових листків;
- 10 горошин чорного перцю;
- 25 г желатину;
- 1 ст. л. солі на 3 л води;
- 1 відварена морква середнього розміру;
- листя свіжої петрушки;
- 1 банка консервованого горошку.
Спосіб приготування
Промити курячі гомілки та викласти їх у каструлю з 3 л води. Додати цибулю, розрізану на чотири частини, лаврові листки, чорний перець горошком. Довести до кипіння, зняти піну, зменшити вогонь і варити 35 хвилин.
Вийняти м'ясо, процідити 1 л бульйону через сито, щоб зробити його прозорим, і дати трохи охолонути. У миску висипати желатин, залити окропом, розмішати до повного розчинення й додати в гарячий бульйон, ретельно перемішавши.
Очистити куряче м’ясо від шкірки, розділити на невеликі шматочки. Нарізати відварену моркву маленькими кубиками. Відкрити банку консервованого горошку, злити рідину. Промити петрушку та відокремити листочки.
На дно кожного стакана або форми викласти шар моркви, горошку та листочків петрушки. Додати шар м'яса, потім знову петрушку, горошок і моркву.
Залити теплим бульйоном до країв і дати охолонути. Накрити форми харчовою плівкою та поставити в холодильник на кілька годин до повного застигання.
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