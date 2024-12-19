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Холодець з куркою до святкового столу, яким ви вразите гостей

19 грудня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Холодець з куркою на свята — рецепт, який здивує ваших гостей
Холодець з куркою. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Холодець з куркою — страва, без якої важко уявити святковий стіл. Цей рецепт допоможе приготувати ніжний і прозорий холодець, який здивує ваших гостей і стане головною прикрасою застілля.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 800 г курячих гомілок;
  • 1 цибулина середнього розміру;
  • кілька лаврових листків;
  • 10 горошин чорного перцю;
  • 25 г желатину;
  • 1 ст. л. солі на 3 л води;
  • 1 відварена морква середнього розміру;
  • листя свіжої петрушки;
  • 1 банка консервованого горошку.

Спосіб приготування 

Промити курячі гомілки та викласти їх у каструлю з 3 л води. Додати цибулю, розрізану на чотири частини, лаврові листки, чорний перець горошком. Довести до кипіння, зняти піну, зменшити вогонь і варити 35 хвилин.

холодець з куркою до святкового столу
Приготування бульона. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Вийняти м'ясо, процідити 1 л бульйону через сито, щоб зробити його прозорим, і дати трохи охолонути. У миску висипати желатин, залити окропом, розмішати до повного розчинення й додати в гарячий бульйон, ретельно перемішавши.

холодець з желатином з куркою до святкового столу
Желатин у воді. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Очистити куряче м’ясо від шкірки, розділити на невеликі шматочки. Нарізати відварену моркву маленькими кубиками. Відкрити банку консервованого горошку, злити рідину. Промити петрушку та відокремити листочки.

рецепт холодецю з желатином з куркою до святкового столу
Курка та овочі. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

На дно кожного стакана або форми викласти шар моркви, горошку та листочків петрушки. Додати шар м'яса, потім знову петрушку, горошок і моркву.

рецепт холодецю з желатином з куркою
Приготування холодця. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Залити теплим бульйоном до країв і дати охолонути. Накрити форми харчовою плівкою та поставити в холодильник на кілька годин до повного застигання.

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