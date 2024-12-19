Холодец с курицей на праздники — рецепт, который удивит ваших гостей

Холодец с курицей. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Холодец с курицей — блюдо, без которого трудно представить праздничный стол. Этот рецепт поможет приготовить нежный и прозрачный холодец, который удивит ваших гостей и станет главным украшением застолья.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

800 г куриных голеней;

1 луковица среднего размера;

несколько лавровых листьев;

10 горошин черного перца;

25 г желатина;

1 ст. л. соли на 3 л воды;

1 отварная морковь среднего размера;

листья свежей петрушки;

1 банка консервированного горошка.

Способ приготовления

Промыть куриные голени и выложить в кастрюлю и 3 л воды. Добавить лук, разрезанный на четыре части, лавровые листья, черный перец горошком. Довести до кипения, снять пену, убавить огонь и варить 35 минут.

Приготовление бульона. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Вынуть мясо, процедить 1 л бульона через сито, чтобы сделать его прозрачным, и дать немного остыть. В миску высыпать желатин, залить крутым кипятком, размешать до полного растворения и добавить в горячий бульон, тщательно перемешав.

Желатин в воде. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Очистить куриное мясо от шкурки, разделить на небольшие кусочки. Нарезать отварную морковь маленькими кубиками. Открыть банку консервированного горошка, слить жидкость. Промыть петрушку и отделить листики.

Курица и овощи. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

На дно каждого стакана или формы выложить слой моркови, горошка и листочков петрушки. Добавить слой мяса, затем снова петрушку, горошек и морковь.

Приготовление холодца. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Залить теплым бульоном до краев и дать остыть. Накрыть формы пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов до полного застывания.

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