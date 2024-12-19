Холодец с курицей на праздники — рецепт, который удивит ваших гостей

Холодец с курицей к праздничному столу, которым вы удивите гостей
Холодец с курицей — блюдо, без которого трудно представить праздничный стол. Этот рецепт поможет приготовить нежный и прозрачный холодец, который удивит ваших гостей и станет главным украшением застолья.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 800 г куриных голеней;
- 1 луковица среднего размера;
- несколько лавровых листьев;
- 10 горошин черного перца;
- 25 г желатина;
- 1 ст. л. соли на 3 л воды;
- 1 отварная морковь среднего размера;
- листья свежей петрушки;
- 1 банка консервированного горошка.
Способ приготовления
Промыть куриные голени и выложить в кастрюлю и 3 л воды. Добавить лук, разрезанный на четыре части, лавровые листья, черный перец горошком. Довести до кипения, снять пену, убавить огонь и варить 35 минут.
Вынуть мясо, процедить 1 л бульона через сито, чтобы сделать его прозрачным, и дать немного остыть. В миску высыпать желатин, залить крутым кипятком, размешать до полного растворения и добавить в горячий бульон, тщательно перемешав.
Очистить куриное мясо от шкурки, разделить на небольшие кусочки. Нарезать отварную морковь маленькими кубиками. Открыть банку консервированного горошка, слить жидкость. Промыть петрушку и отделить листики.
На дно каждого стакана или формы выложить слой моркови, горошка и листочков петрушки. Добавить слой мяса, затем снова петрушку, горошек и морковь.
Залить теплым бульоном до краев и дать остыть. Накрыть формы пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов до полного застывания.
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