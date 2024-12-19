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Холодец с курицей к праздничному столу, которым вы удивите гостей

19 декабря 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Холодец с курицей на праздники — рецепт, который удивит ваших гостей
Холодец с курицей. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Холодец с курицей — блюдо, без которого трудно представить праздничный стол. Этот рецепт поможет приготовить нежный и прозрачный холодец, который удивит ваших гостей и станет главным украшением застолья.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 800 г куриных голеней;
  • 1 луковица среднего размера;
  • несколько лавровых листьев;
  • 10 горошин черного перца;
  • 25 г желатина;
  • 1 ст. л. соли на 3 л воды;
  • 1 отварная морковь среднего размера;
  • листья свежей петрушки;
  • 1 банка консервированного горошка.

Способ приготовления

Промыть куриные голени и выложить в кастрюлю  и 3 л воды. Добавить лук, разрезанный на четыре части, лавровые листья, черный перец горошком. Довести до кипения, снять пену, убавить огонь и варить 35 минут.

студень с курицей к праздничному столу
Приготовление бульона. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Вынуть мясо, процедить 1 л бульона через сито, чтобы сделать его прозрачным, и дать немного остыть. В миску высыпать желатин, залить крутым кипятком, размешать до полного растворения и добавить в горячий бульон, тщательно перемешав.

студень с желатином с курицей к праздничному столу
Желатин в воде. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Очистить куриное мясо от шкурки, разделить на небольшие кусочки. Нарезать отварную морковь маленькими кубиками. Открыть банку консервированного горошка, слить жидкость. Промыть петрушку и отделить листики.

рецепт студни с желатином с курицей к праздничному столу
Курица и овощи. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

На дно каждого стакана или формы выложить слой моркови, горошка и листочков петрушки. Добавить слой мяса, затем снова петрушку, горошек и морковь.

рецепт студни с желатином с курицей
Приготовление холодца. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Залить теплым бульоном до краев и дать остыть. Накрыть формы пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов до полного застывания.

Раньше мы писали об одном секрете, который сделает ваш холодец прозрачным.

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