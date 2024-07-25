Смачні квашені огірки на зиму за перевіреним рецептом — покрокове приготування

Квашені огірки. Фото: Freepik

Цей рецепт консервації огірків "від дідуся" вважається одним з найбільш вдалих і смачних. Пропонуємо вам його спробувати.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

огірки;

зелень (кріп, листя смородини чи вишні);

часник (кілька зубчиків);

гострий перець (за смаком);

сіль (з розрахунку 2 ст. л. на 1 літр води).

Спосіб приготування

Ретельно промийте огірки та зелень. Для кращого результату використовуйте свіжі та якісні інгредієнти. Очистіть часник і наріжте гострий перець на маленькі шматочки.

Ретельно вимийте банки та стерилізуйте їх. На дно кожної банки викладіть зелень, зубчики часнику та шматочки гострого перцю.

Щільно покладіть огірки в банки, перекладаючи їх зеленню, що залишилася. В окремій ємності розчиніть сіль у холодній воді (з розрахунку 2 ст. л солі на 1 літр води). Залийте огірки приготованим розсолом, щоб вони повністю вкрилися.

Прикрийте банки кришками і поставте їх на підставки, щоб збирати маринад, що витікає при бродінні. Залишіть банки за кімнатної температури на 3-5 діб для природного бродіння.

Після завершення бродіння злийте маринад і кілька разів промийте огірки чистою холодною водою. Залийте огірки холодною свіжою водою і щільно закрийте банки кришками.

Квашені огірки. Фото: Smachnenke

Зберігайте готові огірки у прохолодному місці. Найкращим варіантом буде льох чи холодильник. Цей метод засолювання дозволяє отримати ароматні, хрусткі огірки.

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