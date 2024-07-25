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Холодний спосіб засолювання огірків від дідуся — без оцту, без окропу, без цукру

25 липня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачні квашені огірки на зиму за перевіреним рецептом — покрокове приготування
Квашені огірки. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей рецепт консервації огірків "від дідуся" вважається одним з найбільш вдалих і смачних. Пропонуємо вам його спробувати.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • огірки;
  • зелень (кріп, листя смородини чи вишні);
  • часник (кілька зубчиків);
  • гострий перець (за смаком);
  • сіль (з розрахунку 2 ст. л. на 1 літр води). 

Спосіб приготування 

Ретельно промийте огірки та зелень. Для кращого результату використовуйте свіжі та якісні інгредієнти. Очистіть часник і наріжте гострий перець на маленькі шматочки.

Ретельно вимийте банки та стерилізуйте їх. На дно кожної банки викладіть зелень, зубчики часнику та шматочки гострого перцю.

Щільно покладіть огірки в банки, перекладаючи їх зеленню, що залишилася. В окремій ємності розчиніть сіль у холодній воді (з розрахунку 2 ст. л солі на 1 літр води). Залийте огірки приготованим розсолом, щоб вони повністю вкрилися.

Прикрийте банки кришками і поставте їх на підставки, щоб збирати маринад, що витікає при бродінні. Залишіть банки за кімнатної температури на 3-5 діб для природного бродіння.

Після завершення бродіння злийте маринад і кілька разів промийте огірки чистою холодною водою. Залийте огірки холодною свіжою водою і щільно закрийте банки кришками.

рецепт квашених огірків
Квашені огірки. Фото: Smachnenke

Зберігайте готові огірки у прохолодному місці. Найкращим варіантом буде льох чи холодильник. Цей метод засолювання дозволяє отримати ароматні, хрусткі огірки. 

Раніше ми писали, чому для консервації категорично не підходить йодована сіль.

Ще ми розповідали, як правильно стерилізувати банки та кришки для консервації — швидкі способи.

Рекомендуємо ознайомитися з інформацією, чи можна використовувати яблучний оцет при консервації продуктів  — корисні поради.

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