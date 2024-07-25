Вкусные квашеные огурцы на зиму по проверенному рецепту – пошаговое приготовление

Квашеные огурцы. Фото: Freepik

Этот рецепт консервации огурцов "от дедушки" считается одним из самых удачных и вкусных. Предлагаем вам его попробовать.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

огурцы;

зелень (укроп, листья смородины или вишни);

чеснок (несколько зубчиков);

острый перец (по вкусу);

соль (из расчета 2 ст. л. на 1 литр воды).

Способ приготовления

Тщательно промойте огурцы и зелень. Для лучшего результата используйте свежие и качественные ингредиенты. Очистите чеснок и нарежьте острый перец на кусочки.

Тщательно вымойте банки и стерилизуйте их. На дно каждой банки выложите зелень, зубчики чеснока и кусочки острого перца.

Плотно положите огурцы в банки, перекладывая их оставшейся зеленью. В отдельной емкости растворите соль в холодной воде (из расчета 2 ст. л. соли на 1 литр воды). Залейте огурцы приготовленным рассолом, чтобы они полностью покрылись.

Прикройте банки крышками и поставьте их на подставки, чтобы собирать вытекающий маринад при брожении. Оставьте банки при комнатной температуре на 3-5 суток для естественного брожения.

После завершения брожения слейте маринад и несколько раз промойте огурцы чистой холодной водой. Залейте огурцы прохладной свежей водой и плотно закройте банки крышками.

Квашеные огурцы. Фото: Smachnenke

Сохраняйте готовые огурцы в прохладном месте. Лучшим вариантом будет погреб или холодильник. Этот метод засолки позволяет получить ароматные, хрустящие огурцы.

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