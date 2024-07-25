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Холодный способ засолки огурцов от дедушки — без уксуса, без кипятка, без сахара

25 июля 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусные квашеные огурцы на зиму по проверенному рецепту – пошаговое приготовление
Квашеные огурцы. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот рецепт консервации огурцов "от дедушки" считается одним из самых удачных и вкусных. Предлагаем вам его попробовать.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • огурцы;
  • зелень (укроп, листья смородины или вишни);
  • чеснок (несколько зубчиков);
  • острый перец (по вкусу);
  • соль (из расчета 2 ст. л. на 1 литр воды).

Способ приготовления

Тщательно промойте огурцы и зелень. Для лучшего результата используйте свежие и качественные ингредиенты. Очистите чеснок и нарежьте острый перец на кусочки.

Тщательно вымойте банки и стерилизуйте их. На дно каждой банки выложите зелень, зубчики чеснока и кусочки острого перца.

Плотно положите огурцы в банки, перекладывая их оставшейся зеленью. В отдельной емкости растворите соль в холодной воде (из расчета 2 ст. л. соли на 1 литр воды). Залейте огурцы приготовленным рассолом, чтобы они полностью покрылись.

Прикройте банки крышками и поставьте их на подставки, чтобы собирать вытекающий маринад при брожении. Оставьте банки при комнатной температуре на 3-5 суток для естественного брожения.

После завершения брожения слейте маринад и несколько раз промойте огурцы чистой холодной водой. Залейте огурцы прохладной свежей водой и плотно закройте банки крышками.

рецепт квашеных огурцов
Квашеные огурцы. Фото: Smachnenke

Сохраняйте готовые огурцы в прохладном месте. Лучшим вариантом будет погреб или холодильник. Этот метод засолки позволяет получить ароматные, хрустящие огурцы.

Раньше мы писали, почему для консервации категорически не подходит йодированная соль.

Еще мы рассказывали, как правильно стерилизовать банки и крышки для консервации — быстрые способы.

Рекомендуем ознакомиться с информацией, можно ли использовать яблочный уксус при консервации продуктов — полезные советы.

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