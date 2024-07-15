Консервовані хрусткі огірки на зиму без хрону – покроковий рецепт

Мариновані огірки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Рекомендуємо приготувати огірки на зиму за цим перевіреним рецептом. Простий маринад не вимагатиме багато зусиль, а огірки виходять хрусткі та ароматні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться (цього маринаду вистачає на 9 банок по 700 мл):

вода 2 л;

сіль 60 г;

цукор 400 г;

оцет 9% 320 мл;

зерна гірчиці;

гвоздика;

чорний перець горошком;

парасольки кропу.

Спосіб приготування

Для початку приготуємо маринад. У воду додати 60 г солі та 400 г цукру. Довести до кипіння та додати 320 мл 9% оцту.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На дно банок кладемо парасольки кропу, гвоздику, перець горошком та зерна гірчиці.

Огірки у банку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Огірки кладемо у банки. Заливаємо маринадом.

Огірки у банку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки із огірками прикриваємо кришками, стерилізуємо з моменту закипання 7 хвилин. Для літрової банки знадобиться 10 хвилин. Закочуємо та залишаємо до повного охолодження.

Стерилізація банок. Огірки у банку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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