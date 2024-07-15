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Хрін більше не потрібен — смачні хрусткі огірки на зиму

15 липня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Консервовані хрусткі огірки на зиму без хрону – покроковий рецепт
Мариновані огірки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Рекомендуємо приготувати огірки на зиму за цим перевіреним рецептом. Простий маринад не вимагатиме багато зусиль, а огірки виходять хрусткі та ароматні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться (цього маринаду вистачає на 9 банок по 700 мл):

  • вода 2 л;
  • сіль 60 г;
  • цукор 400 г;
  • оцет 9% 320 мл;
  • зерна гірчиці;
  • гвоздика;
  • чорний перець горошком;
  • парасольки кропу.

Спосіб приготування

Для початку приготуємо маринад. У воду додати 60 г солі та 400 г цукру. Довести до кипіння та додати 320 мл 9% оцту.

маринад для приготування огірків
Приготування маринаду. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На дно банок кладемо парасольки кропу, гвоздику, перець горошком та зерна гірчиці.

рецепт маринованих огірків
Огірки у банку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Огірки кладемо у банки. Заливаємо маринадом.

рецепт маринованих огірків без хрону
Огірки у банку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки із огірками прикриваємо кришками, стерилізуємо з моменту закипання 7 хвилин. Для літрової банки знадобиться 10 хвилин. Закочуємо та залишаємо до повного охолодження.

простий рецепт маринованих огірків
Стерилізація банок. Огірки у банку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про перевірений вдалий рецепт квашених огірків на зиму — підійдуть пластикові пляшки.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату з огірків на зиму "Ніжинський" за старим переписом — з'їдається першим із усієї консервації.

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рецепти консервація мариновані огірки заготівля на зиму стерилізація банок

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