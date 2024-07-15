Консервовані хрусткі огірки на зиму без хрону – покроковий рецепт

Хрін більше не потрібен — смачні хрусткі огірки на зиму
Рекомендуємо приготувати огірки на зиму за цим перевіреним рецептом. Простий маринад не вимагатиме багато зусиль, а огірки виходять хрусткі та ароматні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться (цього маринаду вистачає на 9 банок по 700 мл):
- вода 2 л;
- сіль 60 г;
- цукор 400 г;
- оцет 9% 320 мл;
- зерна гірчиці;
- гвоздика;
- чорний перець горошком;
- парасольки кропу.
Спосіб приготування
Для початку приготуємо маринад. У воду додати 60 г солі та 400 г цукру. Довести до кипіння та додати 320 мл 9% оцту.
На дно банок кладемо парасольки кропу, гвоздику, перець горошком та зерна гірчиці.
Огірки кладемо у банки. Заливаємо маринадом.
Банки із огірками прикриваємо кришками, стерилізуємо з моменту закипання 7 хвилин. Для літрової банки знадобиться 10 хвилин. Закочуємо та залишаємо до повного охолодження.
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