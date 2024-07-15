Консервированные хрустящие огурцы на зиму без хрена – пошаговый рецепт

Хрен больше не нужен — вкусные хрустящие огурцы на зиму
Рекомендуем приготовить огурцы на зиму по этому проверенному рецепту. Простой маринад не потребует много усилий, а огурцы получаются хрустящие и ароматные.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится (этого маринада хватает на 9 банок по 700 мл):
- вода 2 л;
- соль 60 г;
- сахар 400 г;
- уксус 9% 320 мл;
- зерна горчицы;
- гвоздика;
- черный перец горошком;
- зонтики укропа.
Способ приготовления
Для начала приготовим маринад. В воду добавить 60 г соли и 400 г сахара. Довести до кипения и добавить 320 мл 9% уксуса.
На дно банок кладем зонтики укропа, гвоздику, перец горошком и зерна горчицы.
Огурцы кладем в банки. Заливаем маринадом.
Банки с огурцами прикрываем крышками, стерилизуем с момента закипания 7 минут. Для литровой банки понадобится 10 минут. Закатываем и оставляем до полного охлаждения.
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