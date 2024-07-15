Консервированные хрустящие огурцы на зиму без хрена – пошаговый рецепт

Маринованные огурцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Рекомендуем приготовить огурцы на зиму по этому проверенному рецепту. Простой маринад не потребует много усилий, а огурцы получаются хрустящие и ароматные.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится (этого маринада хватает на 9 банок по 700 мл):

вода 2 л;

соль 60 г;

сахар 400 г;

уксус 9% 320 мл;

зерна горчицы;

гвоздика;

черный перец горошком;

зонтики укропа.

Способ приготовления

Для начала приготовим маринад. В воду добавить 60 г соли и 400 г сахара. Довести до кипения и добавить 320 мл 9% уксуса.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На дно банок кладем зонтики укропа, гвоздику, перец горошком и зерна горчицы.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Огурцы кладем в банки. Заливаем маринадом.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки с огурцами прикрываем крышками, стерилизуем с момента закипания 7 минут. Для литровой банки понадобится 10 минут. Закатываем и оставляем до полного охлаждения.

Стерилизация банок. Огурцы в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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