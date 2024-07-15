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Хрен больше не нужен — вкусные хрустящие огурцы на зиму

15 июля 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Консервированные хрустящие огурцы на зиму без хрена – пошаговый рецепт
Маринованные огурцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Рекомендуем приготовить огурцы на зиму по этому проверенному рецепту. Простой маринад не потребует много усилий, а огурцы получаются хрустящие и ароматные. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится (этого маринада хватает на 9 банок по 700 мл): 

  • вода 2 л;
  • соль 60 г;
  • сахар 400 г;
  • уксус 9% 320 мл; 
  • зерна горчицы; 
  • гвоздика; 
  • черный перец горошком; 
  • зонтики укропа. 

Способ приготовления

Для начала приготовим маринад. В воду добавить 60 г соли и 400 г сахара. Довести до кипения и добавить 320 мл 9% уксуса. 

маринад для приготовления огурцов
Приготовление маринада. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На дно банок кладем зонтики укропа, гвоздику, перец горошком и зерна горчицы. 

рецепт маринованных огурцов
Огурцы в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Огурцы кладем в банки. Заливаем маринадом. 

рецепт маринованных огурцов без хрена
Огурцы в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки с огурцами прикрываем крышками, стерилизуем с момента закипания 7 минут. Для литровой банки понадобится 10 минут. Закатываем и оставляем до полного охлаждения. 

простой рецепт маринованных огурцов
Стерилизация банок. Огурцы в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ранее мы писали про проверенный удачный рецепт квашеных огурцов на зиму — подойдут пластиковые бутылки. 

Также советуем ознакомиться с рецептом салата из огурцов на зиму "Нежинский" по старой переписи — съедается первым из всей консервации. 

Еще мы рассказывали про быстрый рецепт малосольных огурцов — готовятся за одну ночь и лучший рецепт маринованных огурцов на зиму для хранения в квартире. 

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