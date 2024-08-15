Хрумкі малосольні огірки за бабусиним рецептом — покрокове приготування

Малосольні огірки. Фото: YouTube @ukrcook

Хрумкі малосольні огірки за бабусиним рецептом — це справжній смак дитинства, який легко можна відтворити на своїй кухні. Простий та перевірений часом рецепт дозволяє швидко приготувати ароматні й соковиті огірки, що стануть чудовим доповненням до будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Українська Кухня Кращі Традиції.

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Вам знадобиться (для банки 1 л):

1 л води;

1,5 ст.л. солі;

огірки;

листя хрону;

корінь хрону;

листя вишні, смородини;

зонтики кропу;

головка часника.

Спосіб приготування

На дно банок кладемо листя хрону, корінь хрону, листя вишня та смородини, зонтики кропу та головку чансика.

Спеції в банках. Фото: YouTube @ukrcook

Для маринаду на 1 л гарячої води додати 1,5 столові ложки солі.

Маринад для огірків. Фото: YouTube @ukrcook

В банку складаємо огірки. Все залити маринадом.

Огірки в банках. Фото: YouTube @ukrcook

Прикрити банки кришками та залишаємо при кімнатній температурі на дві доби. Потім ставимо в холодильник для зберігання.

Малосольні огірки. Фото: YouTube @ukrcook

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