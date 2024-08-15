Хрумкі малосольні огірки за бабусиним рецептом — покрокове приготування

Хрумкі малосольні огірки за бабусиним рецептом
Хрумкі малосольні огірки за бабусиним рецептом — це справжній смак дитинства, який легко можна відтворити на своїй кухні. Простий та перевірений часом рецепт дозволяє швидко приготувати ароматні й соковиті огірки, що стануть чудовим доповненням до будь-якої страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Українська Кухня Кращі Традиції.
Вам знадобиться (для банки 1 л):
- 1 л води;
- 1,5 ст.л. солі;
- огірки;
- листя хрону;
- корінь хрону;
- листя вишні, смородини;
- зонтики кропу;
- головка часника.
Спосіб приготування
На дно банок кладемо листя хрону, корінь хрону, листя вишня та смородини, зонтики кропу та головку чансика.
Для маринаду на 1 л гарячої води додати 1,5 столові ложки солі.
В банку складаємо огірки. Все залити маринадом.
Прикрити банки кришками та залишаємо при кімнатній температурі на дві доби. Потім ставимо в холодильник для зберігання.
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