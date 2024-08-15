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Хрумкі малосольні огірки за бабусиним рецептом

15 серпня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Хрумкі малосольні огірки за бабусиним рецептом — покрокове приготування
Малосольні огірки. Фото: YouTube @ukrcook
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хрумкі малосольні огірки за бабусиним рецептом — це справжній смак дитинства, який легко можна відтворити на своїй кухні. Простий та перевірений часом рецепт дозволяє швидко приготувати ароматні й соковиті огірки, що стануть чудовим доповненням до будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Українська Кухня Кращі Традиції

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Вам знадобиться (для банки 1 л): 

  • 1 л води;
  • 1,5 ст.л. солі;
  • огірки;
  • листя хрону;
  • корінь хрону;
  • листя вишні, смородини;
  • зонтики кропу;
  • головка часника. 

Спосіб приготування 

На дно банок кладемо листя хрону, корінь хрону, листя вишня та смородини, зонтики кропу та головку чансика. 

рецепт малосольних огірків
Спеції в банках. Фото: YouTube @ukrcook

Для маринаду на 1 л гарячої води додати 1,5 столові ложки солі. 

простий рецепт малосольних огірків
Маринад для огірків. Фото: YouTube @ukrcook

В банку складаємо огірки. Все залити маринадом.

смачний рецепт малосольних огірків
Огірки в банках. Фото: YouTube @ukrcook

Прикрити банки кришками та залишаємо при кімнатній температурі на дві доби. Потім ставимо в холодильник для зберігання. 

рецепт малосольних огірків
Малосольні огірки. Фото: YouTube @ukrcook

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20:02 Вступ до коледжу після ПТУ — чи має людина право на відстрочку

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