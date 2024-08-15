Хрустящие малосольные огурцы по рецепту бабушки — пошаговое приготовление

Хрустящие малосольные огурцы по рецепту бабушки
Хрустящие малосольные огурцы по бабушкиному рецепту — это настоящий вкус детства, который легко можно воспроизвести на своей кухне. Простой и проверенный временем рецепт позволяет быстро приготовить ароматные и сочные огурцы, которые станут отличным дополнением к любому блюду.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинская Кухня Лучшие Традиции.
Вам понадобится (для банки 1 л):
- 1 л воды;
- 1,5 ст.л. соли;
- огурцы;
- листья хрена;
- корень хрена;
- листья вишни, смородины;
- зонтики укропа;
- головка чеснока.
Способ приготовления
На дно банок кладем листья хрена, корень хрена, листья вишни и смородины, зонтики укропа и головку чансика.
Для маринада на 1 л горячей воды добавить 1,5 столовых ложки соли.
В банке складываем огурцы. Все залить маринадом.
Прикрыть банки крышками и оставляем при комнатной температуре на двое суток. Затем ставим в холодильник для хранения.
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