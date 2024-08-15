Хрустящие малосольные огурцы по рецепту бабушки — пошаговое приготовление

Малосольные огурцы. Фото: YouTube @ukrcook

Хрустящие малосольные огурцы по бабушкиному рецепту — это настоящий вкус детства, который легко можно воспроизвести на своей кухне. Простой и проверенный временем рецепт позволяет быстро приготовить ароматные и сочные огурцы, которые станут отличным дополнением к любому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинская Кухня Лучшие Традиции.

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Вам понадобится (для банки 1 л):

1 л воды;

1,5 ст.л. соли;

огурцы;

листья хрена;

корень хрена;

листья вишни, смородины;

зонтики укропа;

головка чеснока.

Способ приготовления

На дно банок кладем листья хрена, корень хрена, листья вишни и смородины, зонтики укропа и головку чансика.

Специи в банках. Фото: YouTube @ukrcook

Для маринада на 1 л горячей воды добавить 1,5 столовых ложки соли.

Маринад для огурцов. Фото: YouTube @ukrcook

В банке складываем огурцы. Все залить маринадом.

Огурцы в банках. Фото: YouTube @ukrcook

Прикрыть банки крышками и оставляем при комнатной температуре на двое суток. Затем ставим в холодильник для хранения.

Малосольные огурцы. Фото: YouTube @ukrcook

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