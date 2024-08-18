Хрумкі огірки на зиму — покроковий рецепт приготування

Огірки в банках. Фото: YouTube @hospodynya

Хочете мати хрумкі огірки на своєму столі навіть тоді, коли за вікном сніг? Цей рецепт допоможе вам приготувати огірки на зиму, які зберігають свіжість та хрумкість аж до нового врожаю. Просто приготуйте та насолоджуйтесь чудовими закусками у будь-який час року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться:

огірки;

сіль на 1 літрову банку 1 ст.л солі;

часник і зелень додавайте за своїм смаком.

Спосіб приготування

Огірки помити та залишити у воді на дві години.

Огірки та спеції. Фото: YouTube @hospodynya

На дно кожної банки кладемо листя хрону, листя смородини та вишні, хрон та часник. Складаємо огірки в банки. Зверху покласти парасольку кропу.

Сіль та огірки. Фото: YouTube @hospodynya

Для маринаду довести воду до кипіння, додати сіль з розрахунку 1 стоову ложки столі на 1 л води. Заливаємо огірки маринадом, накриваємо кришками та залишаємо при кімнатній температурі на дві-три доби. Потім маринад злити, довести до кипіння та залити банки й закрити їх під ключ.

Огірки в банках. Фото: YouTube @hospodynya

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