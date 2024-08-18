Хрумкі огірки на зиму — покроковий рецепт приготування

Хрумкі огірки на зиму, які зберігаються до нового врожаю
Хочете мати хрумкі огірки на своєму столі навіть тоді, коли за вікном сніг? Цей рецепт допоможе вам приготувати огірки на зиму, які зберігають свіжість та хрумкість аж до нового врожаю. Просто приготуйте та насолоджуйтесь чудовими закусками у будь-який час року.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться:
- огірки;
- сіль на 1 літрову банку 1 ст.л солі;
- часник і зелень додавайте за своїм смаком.
Спосіб приготування
Огірки помити та залишити у воді на дві години.
На дно кожної банки кладемо листя хрону, листя смородини та вишні, хрон та часник. Складаємо огірки в банки. Зверху покласти парасольку кропу.
Для маринаду довести воду до кипіння, додати сіль з розрахунку 1 стоову ложки столі на 1 л води. Заливаємо огірки маринадом, накриваємо кришками та залишаємо при кімнатній температурі на дві-три доби. Потім маринад злити, довести до кипіння та залити банки й закрити їх під ключ.
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